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被指責對加薩袖手旁觀 中國國合署：已援助二批、正協商第三批

記者黃國樑／即時報導
圖為國家國際發展合作署署長羅照輝。(取材自國新辦網站)
圖為國家國際發展合作署署長羅照輝。(取材自國新辦網站)

根據中國國家國際發展合作署微信公眾號23日消息，針對一些西方媒體指責中國對加薩人道災難袖手旁觀，國合署新聞發言人李明以答記者問形式回應表示，中國已提供二批人道援助，並宣布了第三批緊急援助，正與相關方面協商確定援助物資的品種，以盡快送到加薩人民手中。

記者問：我們注意到，近日一些西方媒體稱，自本輪巴以衝突爆發以來，中方對加薩人道災難袖手旁觀。能否請您介紹中方立場和舉措？

李明答稱，今天是本輪巴以衝突爆發的第140天。加薩已超過2.9萬人死亡，基礎設施幾乎被全面摧毀。200多萬加薩民眾無家可歸、缺食缺醫少藥，掙扎在生存邊緣。人道主義災難持續加劇。聯合國秘書長古特雷斯呼籲立即、不受限制和持續地向加薩提供人道援助。

他說，中國高度關注加薩人道局勢，第一時間就提供了緊急人道援助。2023年10月26日，中國分別向巴勒斯坦民族權力機構、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處提供緊急人道現匯援助，同時向加薩地區提供了首批緊急人道物資援助。目前這批物資已全部運抵拉法口岸並交付巴方，主要為食品藥品。

他說，11月29日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約主持安理會巴以問題高級別會議期間，宣布中方再向加薩地帶提供新一批緊急人道主義物資，主要為醫療物資和糧食，其中醫療物資目前已全部空運至埃及，糧食也已運送。之後，中方又宣布向加薩民眾提供第三批人道緊急援助。

李明表示，目前，中方正與相關方面協商確定第三批物資品種等，抓緊推動相關援助盡快送到加薩人民手中。同時，中方也與聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處保持密切聯繫，積極探討透過全球發展和南南合作基金向加薩人民提供支持。中國的及時、無私援助受到加薩地區人民和國際社會普遍好評。

他表示，中國將繼續根據情勢發展和巴方需要提供力所能及的援助，也強烈呼籲國際社會共同為緩解、結束加薩人道災難作出及時、積極努力，確保人道救援物資快速、安全、無障礙、可持續地送抵加沙民眾手中。

加薩 巴勒斯坦 聯合國

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