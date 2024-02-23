我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美宣布俄烏開戰後最大規模制裁 17家中企首度捲入

史指盤中突破5100點 道指收盤再創新高

「半個貴州都在燒」官媒低調 民間質疑：用文字滅火？

中央社台北23日電
貴州近日爆發大面積山林大火，幾乎全省都傳出災情。（取材自人民網）
貴州近日爆發大面積山林大火，幾乎全省都傳出災情。（取材自人民網）

中國貴州與廣西近日山火延燒，官方雖聲稱，貴州大火蔓延12天計221起已撲滅，造成兩人傷亡，而廣西則是發現22個熱點火勢已控制，但民間傳聞紛亂，並質疑官方說法的可信度。

據中國應急管理部官網今天發布的消息並綜合媒體報導，貴州省森林草原防滅火災應即指揮部22日通報，10日至21日，全省共發生森林火情221起已全部撲滅，經查11起屬森林火災，造成兩人傷亡，災損統計中。

應急管理部指出，總計動員武警、消防、森防、專業救援隊伍與社會救援單位730隊次，投入人力逾9200，發動志願民眾等逾1萬5000人馳援貴州山火，所幸未波及加油站、變電站、輸電路線、油氣管道等重要設施。

分析起火原因，應急管理部說，近期貴州省大部分地區降雨零星，平均氣溫逾攝氏（下同）20度，18日至19日飆至34.7度，加上風力強，如中西部達8級，若干地區甚至達10級並且持續時間長又乾燥，相對溼度不到30%。

此外，因春節期間民眾上墳祭祀、亂扔未熄滅菸頭、焚燒雜草與務農等，都是導致森林火情四起的因素。

在廣西方面，應急管理部指出，桂北、桂西的百色、河池等地持續乾旱，森林火險等級居高不下，18日至20日，衛星林火監測系統共發現桂北、桂西熱點22個，20日當天，百色、河池接連發生多起山火。

經過3天2夜消防、專業撲火隊、武警全力動員灌救，22日下午已撲滅向陽鎮、納直鄉、坡結鄉等地的起火點，火場全部「三無」（無明火、無煙霧、無燃燒產生的氣體如二氧化碳和一氧化碳）。

至於21日上午廣西百色市樂業縣幼平鄉的森林火災，經消防與武警投入千餘人滅火，截至22日19時，火場火勢平穩，蔓延速度較慢，已經得到控制。

雖然當局聲稱經全力搶救撲滅山火，但是中國網友仍質疑官方說法的可信度。

社群媒體X（推特前身）帳號「躲貓貓5.0」的網友發圖文說，網傳半個貴州都在熊熊燃燒，如果發生在美國，大褲衩（央視俗稱）一定24小時滾動播報，對於發生在國內的諸多災難，它們卻裝聾作啞，視而不見。

帳號Ignatius Lee的網友說，當中國自媒體關注貴州大火，國家媒體卻在用文字遊戲給新聞報導滅火。

Ignatius Lee表示，若是看中國官媒報導，還以為貴州只是某個地方發生火災而且火勢已經控制，但究竟燒到哪些地方、究竟有多少損失、各地怎樣抗災，中國官媒隻字未提。

與此同時，未經證實流竄於民間的傳聞，仍猶如星火燎原未止息。

帳號為pitehuang2的網友上傳圖文指出，不只是貴州，雲南、四川、廣西都在燃燒，這肯定不對勁，有人故意點火。

另個X帳號「李老師不是你老師」指出，因中國冷處理貴州山火導致陰謀論孳生，像是網友聲稱，大火延燒前，當局才宣布禁止珍貴中藥材出口日本，而貴州是中國四大中藥材產區之一，懷疑是日本間諜懷恨縱火。

山火 日本 社群媒體

上一則

中國1月實際使用外資年減11.7% 官方解釋受高基數影響

延伸閱讀

貴州12天發生221起山林大火 祭祀、亂丟菸蒂釀災

貴州12天發生221起山林大火 祭祀、亂丟菸蒂釀災
鄧小平逝世27周年 官媒低調紀念、毛粉網站暗諷侏儒

鄧小平逝世27周年 官媒低調紀念、毛粉網站暗諷侏儒
中國發布寒潮、大風等預警 貴州、湖南今起降溫逾20℃

中國發布寒潮、大風等預警 貴州、湖南今起降溫逾20℃
看韓寒的電影涉盜攝 薛之謙不認錯 官媒譴責

看韓寒的電影涉盜攝 薛之謙不認錯 官媒譴責

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機
「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館

「復旦流浪博士」近況曝光 搬進公寓、天天去圖書館
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」