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貴州12天發生221起山林大火 祭祀、亂丟菸蒂釀災

記者陳宥菘／即時報導
貴州近日爆發大面積山林大火，幾乎全省都傳出災情。（取材自人民網）
貴州近日爆發大面積山林大火，幾乎全省都傳出災情。（取材自人民網）

中國貴州近日爆發大面積山林大火，幾乎全省都傳出災情。貴州省森林草原防滅火應急指揮部22日通報，2月10日至21日，貴州全省共發生森林火情221起，目前已全部撲滅。其中已核實為森林火災的11起，造成人員傷亡2人，詳細受災損失正在調查統計中。

香港01報導，值得注意的是，貴州省生態農業與氣象中心發布的2月20日晚上8點至9點的「火點衛星遙感監測圖」顯示，貴州全省除遵義、銅仁市之外，全省多地都爆發山火。面對山火，21日6時，貴州省森林草原防滅火緊急指揮部啟動森林火災三級緊急應變。目前221處起火點已撲滅。

中國新聞周刊報導，貴州省多地應急部門表示，貴州山火原因包括上墳祭祀、亂扔未熄滅煙頭、焚燒雜草等引發山火，其餘仍在調查中。

央視新聞指出，貴州警方近日發布6次山火通報，引發火災的原因均為違規用火導致，已有10人被警方依法處置。報導強調，林區一旦發生人為或過失引起的火災，責任人必將受到法律嚴懲。

人民網報導指出，貴州山火多發生在針闊混交林和喀斯特地貌荒野林區，雖然火場海拔不高，但林內荊棘密布，雜草叢生，岩石凌亂，多數沒有林間道路，有的火線在懸崖峭壁上，打火難度高。

現場消防人員表示，這幾天滅火時常遇到大風天氣，特別是從下午3點左右開始，火場陣風達到6至7級，加上喀斯特地形埡口有漏斗效應，火場氣流混亂，變化莫測，「撲滅的火線很容易被大風下的樹冠火付之一炬」。

根據通報，山火災情以來，已出動武警、消防、森防、專業救援隊伍及社會救援力量出動730隊次，累計投入9,200多人、近4萬套裝備參與森林火災撲救，發動基層黨員幹部、民兵、群眾及志願者1.5萬多人。中國國家森防指辦公室亦派出工作組趕赴貴州，協調指導火災撲救。

通報指出，貴州全省加油站、變電站、輸電線路、油氣管道、高鐵等重要設施設備未發生重大次生災害事故。

貴州省通報提醒，目前省內乾旱大風天氣仍在持續，森林火險等級仍然較高，森林防火形勢仍然嚴峻。

貴州省森林草原防滅火應急指揮部22日通報，2月10日至21日，貴州全省共發生森林...
貴州省森林草原防滅火應急指揮部22日通報，2月10日至21日，貴州全省共發生森林火情221起。（取材自人民網）

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