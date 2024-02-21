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拋「香港玩完論」羅奇：希望香港好 北京必須…

記者林宸誼／即時報導
摩根士丹利前亞洲區主席羅奇日前拋出「香港玩完」觀點，引發熱議。（中新社）
摩根士丹利前亞洲區主席羅奇日前拋出「香港玩完」觀點，引發熱議。（中新社）

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）日前拋出「香港玩完」的觀點，引發爭議。羅奇21日表示，如果北京希望這個金融中心擁有更好的未來，就必須修復自身經濟並讓香港自我管理。

彭博報導，現任耶魯大學資深研究員羅奇21日接受彭博電視訪問時說，北京能做的最重要的事情是「修復自己的系統」。他並補充，北京也需要更積極、更透明地強調對「一國兩制」模式的承諾。

羅奇表示，解決大陸經濟長期的結構性問題並不容易，至今北京為遏制通貨緊縮和房地產市場低迷等問題所採取的舉措是「微不足道」。

對大灣區的概念，羅奇認為，這是一個以大陸為中心的概念，允許香港發揮作用，但深圳等其他城市可能發揮同樣重要、甚至更重要的作用。「香港面臨被邊緣化的風險。」

羅奇於2月12日在英國金融時報撰文稱，「我痛苦地承認香港已經玩完」。他指出，在本土政治、大陸經濟和中美關係轉差等因素的綜合影響下，大陸推出的救市措施可能也難以挽救香港經濟。

羅奇認為，股市一直是香港成功的主要象徵，但過去20多年來，香港股市走勢幾乎是全球主要股票市場之中成績最差的。

羅奇悲觀的言論招致許多香港官員和知名人士的批評和反駁。香港交易所主席史美倫14日回應稱，過去30年來，經常有不少人多次看淡香港市場，但每次香港都可以再創高峰，不同意「香港已玩完」的說法。

香港 耶魯大學 灣區

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