力爭突破美制裁…中國強力補貼半導體 2公司拿最多

大陸今年半導體強力注資 中芯、華為拿最多中芯國際上海總部外觀。（本報系資料照片）

根據大陸公布的政府文件，中芯國際和華為 是北京努力打破美國對先進晶片 制裁的兩個關鍵參與者，這兩家公司也是大陸今年地方政府資金的最大接受者。

南華早報引述公開的政府文件，上海地方政府191個補貼的重大計畫中有16個與半導體產業有關。中芯國際有兩條12吋晶圓廠生產線上榜，目前兩條生產線都在興建中。

而位於上海青浦區的華為研究中心也在16個項目之列。華為青浦工廠專注於半導體、無線網路和物聯網的研發，計劃於 2024 年 6 月開業後僱用3.5萬名研究人員。蝕刻設備公司先進微製造設備也被列為上海融資對象。

出於國家安全原因，華為和中芯國際已被華盛頓列入黑名單，禁止它們在未經美國批准的情況下獲得外國半導體技術。然而，去年華為推出的 7 奈米智慧型手機晶片令全球晶片產業感到驚訝，由中芯國際使用荷蘭公司 ASML 的老一代曝光系統製造。

英國金融時報本月稍早也稱，中芯國際和華為預計最快將於今年生產5奈米晶片。5奈米技術也可用於華為的昇騰人工智慧 晶片，該晶片被認為是輝達人工智慧處理器的最佳本土替代品。

另外，安徽省政府在18日發布的「安徽省有效投資專項行動方案（2024）」表示，今年將加大支持動態隨機存取記憶體（DRAM）領域實現技術突破的力度，大陸在這一領域正在追趕全球領先者例如三星電子、SK海力士和美光科技。

安徽省省會合肥是頂級 DRAM 製造商長鑫存儲的所在地，該公司生產了中國首款低功耗雙倍資料速率5（LPDDR5）DRAM 晶片，縮小了與國外領先廠商的差距。