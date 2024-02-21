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力爭突破美制裁…中國強力補貼半導體 2公司拿最多

記者林宸誼／即時報導
大陸今年半導體強力注資 中芯、華為拿最多中芯國際上海總部外觀。（本報系資料照片）
大陸今年半導體強力注資 中芯、華為拿最多中芯國際上海總部外觀。（本報系資料照片）

根據大陸公布的政府文件，中芯國際和華為是北京努力打破美國對先進晶片制裁的兩個關鍵參與者，這兩家公司也是大陸今年地方政府資金的最大接受者。

南華早報引述公開的政府文件，上海地方政府191個補貼的重大計畫中有16個與半導體產業有關。中芯國際有兩條12吋晶圓廠生產線上榜，目前兩條生產線都在興建中。

而位於上海青浦區的華為研究中心也在16個項目之列。華為青浦工廠專注於半導體、無線網路和物聯網的研發，計劃於 2024 年 6 月開業後僱用3.5萬名研究人員。蝕刻設備公司先進微製造設備也被列為上海融資對象。

出於國家安全原因，華為和中芯國際已被華盛頓列入黑名單，禁止它們在未經美國批准的情況下獲得外國半導體技術。然而，去年華為推出的 7 奈米智慧型手機晶片令全球晶片產業感到驚訝，由中芯國際使用荷蘭公司 ASML 的老一代曝光系統製造。

英國金融時報本月稍早也稱，中芯國際和華為預計最快將於今年生產5奈米晶片。5奈米技術也可用於華為的昇騰人工智慧晶片，該晶片被認為是輝達人工智慧處理器的最佳本土替代品。

另外，安徽省政府在18日發布的「安徽省有效投資專項行動方案（2024）」表示，今年將加大支持動態隨機存取記憶體（DRAM）領域實現技術突破的力度，大陸在這一領域正在追趕全球領先者例如三星電子、SK海力士和美光科技。

安徽省省會合肥是頂級 DRAM 製造商長鑫存儲的所在地，該公司生產了中國首款低功耗雙倍資料速率5（LPDDR5）DRAM 晶片，縮小了與國外領先廠商的差距。

晶片 華為 人工智慧

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