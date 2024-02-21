國台辦：台方儘快公布翻覆漁船真相 嚴懲相關責任人

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（中通社）

針對中國漁船被台灣海巡追緝翻覆釀二死事件，中國國台辦發言人朱鳳蓮晚間要求，台灣有關方面儘快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

央視新聞報導，朱鳳蓮表示，2月14日台灣方面粗暴對待中國漁船致兩名漁民遇難事件發生後，台有關方面負責人稱海巡人員「執法」過程並無不當，企圖掩飾其暴力行徑；島內一些人大放厥詞，態度囂張。在兩岸同胞和遇難者家屬強烈要求下，台有關方面才承認是因台海巡艦艇衝撞導致中國漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。

朱鳳蓮表示，冰凍三尺，非一日之寒，此次漁船翻覆事件絕非孤例。2016年5月民進黨 上台以來，台方粗暴對待中國漁民，隨意抓扣中國漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害中國漁民利益，給中國漁民群體造成較大經濟損失，傷害中國同胞感情。我們強烈譴責台方粗暴對待中國漁民的行徑，強烈譴責台方漠視生命「暴力執法」又刻意隱瞞事實真相的惡劣做法，並對台方事後種種毫無人性的冷漠言行表示強烈憤慨。

朱鳳蓮強調，人命關天，公布真相天經地義。「我們嚴正要求台灣有關方面儘快公布事實真相，嚴懲相關責任人，滿足遇難者家屬合理訴求，鄭重向遇難者家屬道歉，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。我們將堅決維護同胞的合法權益，絕不允許此類事件再度發生」。