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北京迎龍年首場降雪

記者林茂仁／即時報導
2月20日北京降雪，行人在雪中出行。 （中新社）
2月20日北京降雪，行人在雪中出行。 （中新社）

北京20日迎來龍年第一場降雪。當天傍晚，城區降雪趨於明顯，漫天雪花簌簌而落，為大地舖上一層「雪被」，但也因為適逢下班尖峰時間，交通一度大打結。

中新社報導，中國從17日以來，龍年首場寒潮橫掃中國大部分地區，雨雪天氣由西向東鋪展。20日6時，中央氣象台繼續發佈寒潮橙色預警、冰凍黃色預警、大霧黃色預警、暴雪藍色預警、大風藍色預警和強對流天氣藍色預警。

北京從20日早晨開始，部分地區已有零星小雪飄落，西南部山區較明顯。當天下午，八達嶺長城在雪中宛如一條銀白色的龍靜臥於山巔。在八達嶺長城文化街區，火紅的燈籠與潔白的雪花相映成趣。     

北京市氣象台於20日晚發佈道路結冰黃色預警：目前北京大部分地區已出現降雪天氣，預計當前至21日17時，地表溫度低於0℃，大部分地區易形成道路結冰。

北京市氣象台首席預報員趙瑋表示，20日5時至19時，北京全市平均降水量為0.5毫米，城區平均降水量為0.6毫米，全市最大降水出現在房山蒲窪，為3.5毫米。

北京這場降雪適逢北京晚高峰的下班時間，對交通影響較大。多家北京地鐵運營公司為確保降雪期間列車運行安全和乘客出行安全，適時採取雪天行車組織措施。 

目前，北京處於寒潮藍色預警中，氣溫較低，體感陰冷。為應對降溫天氣，北京市城市管理委員會已下發「升溫令」保障降溫期間供熱質量。

趙瑋表示，預計20日20時至21日8時，北京自西南向東北有小雪天氣，部分地區有中雪。降雪天氣造成路面濕滑，民眾出行需注意防範。

2月20日北京市民冒雪途徑一處新春彩燈裝置。（中新社）
2月20日北京市民冒雪途徑一處新春彩燈裝置。（中新社）

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