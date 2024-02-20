2月20日北京降雪，行人在雪中出行。 （中新社）

北京20日迎來龍年第一場降雪。當天傍晚，城區降雪趨於明顯，漫天雪花簌簌而落，為大地舖上一層「雪被」，但也因為適逢下班尖峰時間，交通一度大打結。

中新社報導，中國從17日以來，龍年首場寒潮橫掃中國大部分地區，雨雪天氣由西向東鋪展。20日6時，中央氣象台繼續發佈寒潮橙色預警、冰凍黃色預警、大霧黃色預警、暴雪藍色預警、大風藍色預警和強對流天氣藍色預警。

北京從20日早晨開始，部分地區已有零星小雪飄落，西南部山區較明顯。當天下午，八達嶺長城在雪中宛如一條銀白色的龍靜臥於山巔。在八達嶺長城文化街區，火紅的燈籠與潔白的雪花相映成趣。

北京市氣象台於20日晚發佈道路結冰黃色預警：目前北京大部分地區已出現降雪天氣，預計當前至21日17時，地表溫度低於0℃，大部分地區易形成道路結冰。

北京市氣象台首席預報員趙瑋表示，20日5時至19時，北京全市平均降水量為0.5毫米，城區平均降水量為0.6毫米，全市最大降水出現在房山蒲窪，為3.5毫米。

北京這場降雪適逢北京晚高峰的下班時間，對交通影響較大。多家北京地鐵 運營公司為確保降雪期間列車運行安全和乘客出行安全，適時採取雪天行車組織措施。

目前，北京處於寒潮藍色預警中，氣溫較低，體感陰冷。為應對降溫天氣，北京市城市管理委員會已下發「升溫令」保障降溫期間供熱質量。