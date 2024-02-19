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LV將上調中國市場售價 集團CFO：購買量大幅增長

記者賴錦宏／即時報導
Louis Vuitton於2月19日起上調部分產品在中國市場的售價，平均漲幅約6%。（路透）
Louis Vuitton於2月19日起上調部分產品在中國市場的售價，平均漲幅約6%。（路透）

Louis Vuitton於19日起上調部分產品在中國市場的售價，平均漲幅約6%。據觀察者網報導，Louis Vuitton官方表示，LV部分產品價格確有上漲，上調金額約人民幣1,000元（約139美元）左右。

以CARRYALL手提包為例，更新後CARRYALL小號價格為人民幣2.06萬元，較此前的1.96萬元上漲約1,000元；更新後Carryall中號手提包為2.15萬元，同樣較此前的從2.05萬元漲約1,000 元。

BOULOGNE手提包的價格僅上調人民幣900元。 Louis Vuitton官方顯示，更新後BOULOGNE手提包售價1.94萬元，而更新前為1.85萬元。

值得關注的是，這次漲價距離上次只過了五個月。Louis Vuitton於2023年6月曾漲過一次價。 LV那次漲價涉及全品類，但並非所有產品都有上調，平均漲價幅度約在人民幣1,000多元，最高能漲2,000元左右。去年9月，Louis Vuitton於再次起調高中國市場部分產品價格，幅度在3%至13%之間，其中，Speedy20將從原來的1.61萬漲至1.83萬元。

需要指出的是，LVMH曾在發布2022年財報時表示，今年不會進行全球統一的漲價，但會根據不同市場和地區的通膨程度及營運成本變化進行調整。 因此，上述三次調價行為均針對的是中國市場。

經過最近三次調漲後，LV部分產品價格有了明顯變化，其中以CARRYALL小號手提包表現最為明顯。 2023年6月調價前，CARRYALL小號手提包售價人民幣1.65萬元，而如今售價2.06萬元，整整漲了4,100元。

「消費者體驗需求一般買漲不買跌。」業界資深品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司創辦人程偉雄表示，提價一則就是成本提高，二則體現品牌溢價，三則讓用戶物超所值，加上中國消費兩極化趨勢愈加明顯，LV漲價是為了更好區隔其他國內外品牌。

漲價帶來的利潤也十分可觀。 據財報顯示，LVMH2023年營收達862億歐元，較去年同期成長9%；淨利152億歐元，成長8%。 其中，LV和Dior所在的LVMH時裝皮具部門全年營收增幅雖有所下降，但仍成長9%至422億歐元。

利潤

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