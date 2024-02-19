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中國官方頒布罰款設定權限 首次系統規範

中央社台北19日電
中國國務院印發「關於進一步規範和監督罰款設定與實施的指導意見」，首次系統規範行政法規、規章中的罰款設定與實施。（美聯社）
中國國務院印發「關於進一步規範和監督罰款設定與實施的指導意見」，首次系統規範行政法規、規章中的罰款設定與實施。（美聯社）

中國國務院印發「關於進一步規範和監督罰款設定與實施的指導意見」，首次系統規範行政法規、規章中的罰款設定與實施，界定罰款最低與最高金額不超過10倍，以維護公平競爭並改善經商環境。

新華社今天報導，上述意見要求，要依法科學行使罰款設定權。政府立法要嚴守罰款設定權限，科學適用「過罰相當」原則。能以教育勸導、責令改正、訊息披露等方式管理的，一般不設定罰款。

意見指出，按規定處以一定幅度的罰款時，罰款最低與最高金額之間一般不超過10倍。定期評估清理罰款規定，重點評估設定時間較早、罰款金額較大、社會關注度較高、與企業和群眾關係密切的罰款規定。

這項意見提到，及時修改廢止罰款規定，國務院決定取消行政法規、部門規章中設定的罰款事項，自決定印發之日起即暫時停止適用相關行政法規、部門規章中的有關罰款規定。

意見還說，要嚴格規範罰款實施活動。任何行政機關都不得隨意給予頂格或高額罰款，不得隨意降低違法行為的認定門檻，不得隨意擴大違法行為的範圍。

此外，制定罰款等處罰清單或實施罰款時，要確保過罰相當、法理相融，並於今年12月底前，縣級以上地方人民政府相關部門、鄉鎮政府（街道辦事處）要完成執法類電子技術監控設備清理和規範。

這項意見還指出，要全面強化罰款監督。深入進行源頭治理，對社會關注度較高、投訴舉報集中、違法行為頻繁發生等罰款事項，要綜合分析研判，改善管理措施。

同時要持續加強財會審計監督，堅決防止罰款收入不合理成長，強化對罰款收入異常變化的監督，同一地區、同一部門罰款收入同比異常上升的，必要時開展實地核查。

意見強調，各地區、各部門要將規範及監督罰款設定與實施，作為提升政府治理能力、維護公共利益及社會秩序、優化營商環境的重要抓手，認真貫徹實施行政處罰法等規定。

意見要求司法部要加強統籌協調監督，組織推動改善行政處罰制度、做好有關解釋答覆工作，指導監督各地區、各部門抓好貫徹實施。

國務院 司法部

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