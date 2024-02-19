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梅西親自回應香港事件：內收肌炎症 無法上場

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梅西親自回應香港事件：內收肌炎症 無法上場

中央社台北19日電
阿根廷足球巨星梅西。(路透)
阿根廷足球巨星梅西。(路透)

阿根廷球星梅西今晚透過新浪微博發表短片表示，他4日在香港沒有上場踢球與政治原因無關，而是罹患內收肌炎症，在香港比賽前「已努力嘗試出場，但真的無法上場參賽」。這是梅西首度親自回應這一風波。

環球網報導，梅西（Lionel Messi）在中國今晚9時整（美東時間上午8時）以中文及西班牙文在微博留言，首先表示「龍年大吉，球迷朋友們」，並指自己想透過短片「澄清一些事實」，也再次感謝所有前來香港支持他和球隊的球迷們，「感謝你們的吶喊，助威tifo（巨型橫幅）和愛，給所有人一個大大的擁抱」。

影片來源：YouTube

根據報導，梅西在短片中以西班牙語表示，有些人說他「因為政治原因或許多原因不想參賽，這都不是真的」。如果真是這樣，他不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。

梅西指出，真實的情況是自己有內收肌炎症，在香港比賽前「已努力嘗試出場，但真的無法上場參賽」。

梅西說，從足球職業生涯開始，他就與中國有著非常緊密且特別的緣分。在中國的採訪、比賽和活動讓他留下美好回憶。他一直對中國球迷抱有特別的感情，希望不久能再見面。

梅西所屬的邁阿密國際隊（Inter Miami CF）與香港明星聯隊4日在香港舉行友誼賽，但梅西卻沒有上場踢球，且賽後也沒有參加領獎或發言，引發現場球迷不滿，隨即出現諸如梅西因政治理由不願上場等傳言。7日，梅西隨隊在日本參賽時，卻上場達30分鐘，引起香港及中國方面強烈質疑。

環球時報8日對此發表社評聲稱，外界對梅西和邁阿密國際隊這一作法背後真實的原因有許多猜測。有一種說法是「有政治動機」，香港有意打造盛事經濟，「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪，從事態發展來看，不能排除這種猜測的可能性」。

此後，浙江省杭州市體育局9日晚間宣布，「作為商業賽事，先前某公司與阿根廷足球隊洽談於3月份來杭州進行友誼賽，鑑於『眾所周知的原因』，據向主管部門了解，該賽事『舉辦條件不成熟』，已決定取消該賽事舉辦，特告！」。

北京市足球運動協會10日接著以「關於梅西來京比賽的聲明」為題宣布，「近期許多球迷和網民朋友詢問梅西來京比賽信息。據核實，北京目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計劃」。上述舉動，使阿根廷國家隊3月訪問中國行程全遭取消。

梅西 香港 足球

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