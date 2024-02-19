中國發布寒潮、大風等預警 貴州、湖南今起降溫逾20℃

中國中央氣象台19日同時發布寒潮、大霧、大風和沙塵暴預警。未來數日會陸續經歷強降溫和雨雪天氣。（微博照片）

中國中央氣象台19日同時發布寒潮、大霧、大風和沙塵暴預警。未來數日會陸續經歷強降溫和雨雪天氣。湖南、貴州降溫攝氏20度，局部地區降溫30度。

據中國中央氣象台網站，與春節前雨雪冰凍過程相比，這次寒潮及大範圍雨雪低溫 冰凍天氣過程中，凍雨整體強度和持續性不及上次，但兩次過程雨雪範圍和強度基本相當，且此次降溫幅度更大、低溫持續時間更長、凍雨影響範圍更廣、南方降雨更強。

監測顯示，率先受到寒潮影響的新疆，17日至18日多地24小時降溫幅度超過20℃，局地降幅超過30℃，阿勒泰地區青河氣象站最低氣溫達到-43.3℃。

近幾日南方氣溫繼續迅猛上升，18日湖南、湖北、江西等地有超過30個氣象站氣溫突破2月同期最高氣溫極值，貴州遵義、銅仁、黔東南以及湖南湘西、婁底等地局地氣溫超過30℃。

預計19日至22日，中國中東部地區將發生冷暖巨變。東北地區、華北南部、江漢、江南、西南地區東部、華南北部等地將降溫12℃至16℃，貴州南部、湖南南部局地降溫可達20℃以上。

山西、河南 、山東、湖北等地部分地區最高氣溫可跌至歷史同期最低，具「極端性」。23日前後，最低氣溫0℃線將南壓到蘇皖中南部至湖南南部、貴州南部一帶。全中國大部分地區平均氣溫將較常年同期偏低，其中陝西、華北、黃淮、江淮、江漢、江南西部等地偏低4℃至6℃。專家表示，預計這種低溫狀態會持續至26日左右，南方地區則要到28日後才會回暖。

此外，20日起，陝西東南部、山西東部、河南中南部、山東南部和東部等地有暴雪，山東東南部局地有大暴雪；江淮、江南、華南西北部等地有大到暴雨 ，江西北部局地大暴雨。

同時，凍雨影響面廣，部分地區有持續性。預計20日至25日，湖北、湖南、貴州、河南、山東南部、江蘇北部、安徽北部等地有大範圍凍雨或冰粒，影響面積可達57萬平方公里，湖南、貴州、湖北等地凍雨可能持續3至5天。