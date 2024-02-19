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去阿拉伯化…中國雲南納家營清真寺 改造成中式風格

記者賴錦宏／即時報導
雲南納家營清真寺的阿拉伯式外觀，去年遭強行拆除，曾引發嚴重警民衝突。（取材自微博）
雲南納家營清真寺的阿拉伯式外觀，去年遭強行拆除，曾引發嚴重警民衝突。（取材自微博）

去年5月，中國雲南省玉溪市通海縣納家營清真寺的阿拉伯式外觀遭強行拆除，引發大規模警民衝突。微博微信等社交平台近日流傳的照片顯示，納家營清真寺已經改造完成，翡翠色的穹頂和宣禮塔已經拆除，改為中式風格建築，清真寺門口還樹立「聽黨話」、「感黨恩」、「跟黨走」等標語。

官方近年來十分強調宗教建築要突出中國風格，因此各地清真寺紛紛展開「去阿拉伯化」，但也引發不少官民衝突。去年5月，雲南省玉溪市通海縣納家營清真寺即因官方將拆除阿拉伯式外觀，引起當地回教徒不滿，進而與維持秩序的警員發生激烈衝突。通海縣警方證實事件，並且發通告促參與抗議者自首。

涉事的雲南通海縣納家營清真寺有600多年歷史，目前的建築2004年落成，樓高4層，有穹頂及4座禮塔，內部可容納逾3000人。近年來，內地當局要求宗教「中國化」，新建的阿化風格清真寺，大都被要求恢復成原先中國殿堂式的傳統風格。

北京宗教學者習五一在微博轉發「納家營清真寺建築風格整改完畢」的圖片，稱「清真寺建築風格的整改是堅持宗教中國化方向的重要工作之一。」香港星島日報報導，大陸華北地區最大的阿拉伯風格豪華清真寺—北京竇店清真寺也已於去年完成整改。

全面中國化，改建後的雲南納家營清真寺，屋頂成為中式建築，前面還掛著「聽黨話」、「...
全面中國化，改建後的雲南納家營清真寺，屋頂成為中式建築，前面還掛著「聽黨話」、「感黨恩」、「跟黨走」的標語。（取材自微博）

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