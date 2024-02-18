我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯大學公布研究 為「奴隸買賣」歷史道歉

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

王毅會見烏克蘭外長 承諾不出售致命性武器給俄羅斯

中國新聞組／即時報導
當地時間2月17日，中國外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。（新華社）
當地時間2月17日，中國外長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。（新華社）

中共中央政治局委員、外交部長王毅17日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長庫列巴。王毅闡述了中方在烏克蘭問題上的原則立場，強調中方不會向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

根據中國外交部18日晚間發布的新聞稿，王毅表示，中國和烏克蘭早在多年前就是戰略合作夥伴，兩國人民之間有著傳統友誼。無論國際形勢如何變化，中方都希望中烏關係正常發展，繼續造福兩國人民。

王毅並向庫列巴再次感謝烏方在緊急狀況下幫助中方人員安全撤離，「中國人民永遠不會忘記」。

王毅還向庫列巴闡述中方在烏克蘭問題上的原則立場，強調中國堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談，不拱火澆油，不借機漁利，不向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

王毅說，「我們將繼續為盡快止戰、重建和平發揮建設性作用。哪怕和平只有一線希望，中方也不會放棄努力。」

根據中國外交部新聞稿，庫列巴表示，烏方願同中方保持友好交往，推動烏中關係進一步發展。

庫列巴稱，中方在全球事務中有著重要影響，烏方高度讚賞中方發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望中方繼續為促進和平發揮獨特建設性作用，願同中國政府歐亞事務特別代表加強聯繫。

王毅 烏克蘭 中共

上一則

王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令

延伸閱讀

王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令

王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令
日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲

日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲
中媒：王毅布林肯會談100分鐘 是美方建議舉行

中媒：王毅布林肯會談100分鐘 是美方建議舉行
王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元