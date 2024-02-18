我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令

中國新聞組／即時報導
中國外長王毅18日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後舉行聯合記者會。（歐新社）
中國外長王毅18日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後舉行聯合記者會。（歐新社）

據美國之音報導，中國外長王毅周日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後於聯合記者會上宣布，中國已同意取消對西班牙牛肉的進口禁令。報導稱，自2000年以來，因當年歐盟多個成員國出現多起狂牛症病例，北京禁止歐盟出口牛肉產品到中國。

王毅表示，「這是個好消息，特別是對西班牙農民來說。」阿爾瓦雷斯則說，「當你考慮到中國市場的規模時，影響將是非常積極的」；「這是我們一直要求的、惠及整個農村的舉措，很難找到像中國市場這樣的市場。」

王毅周六在結束德國慕尼黑安全會議相關行程後轉往西班牙。阿爾瓦雷斯周日表示，他和王毅「同意支持巴勒斯坦和以色列兩國的解決方案」以結束雙邊衝突。

報導稱，王毅預定周一與西班牙首相桑切斯會面，然後前往法國。王毅預計在法國舉行中法戰略對話。

王毅說，「中方視西班牙為歐盟內值得信賴的良好夥伴。我們願與西班牙一道努力，發展雙邊關係。」

中國外交部日前在說明王毅此次出訪行程時表示，西班牙是歐盟重要國家和中國的全面戰略伙伴。此訪正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪西，雙方均高度重視。

中國外交部發言人稱，中方希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為中西全面戰略伙伴關係注入新的內涵。

王毅 歐盟 巴勒斯坦

上一則

還記得高管牽手小三被街拍嗎？「石油姐」直播帶貨被封

延伸閱讀

日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲

日經：川普言論奚落北約 中國趁機拉攏歐洲
中媒：王毅布林肯會談100分鐘 是美方建議舉行

中媒：王毅布林肯會談100分鐘 是美方建議舉行
王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論
與王毅會晤 加拿大外長促中國助維護紅海安全

與王毅會晤 加拿大外長促中國助維護紅海安全

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」

首日只有393觀眾、1.5萬票房… 這部港片淪「2024春節檔最慘電影」
疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡

疑用藥過量…YouTube前執行長兒子在柏克萊宿舍身亡
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元