王毅訪問西班牙 宣布中國取消西國牛肉進口禁令

中國外長王毅18日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後舉行聯合記者會。（歐新社）

據美國之音報導，中國外長王毅 周日與西班牙外長阿爾瓦雷斯會晤後於聯合記者會上宣布，中國已同意取消對西班牙牛肉的進口禁令。報導稱，自2000年以來，因當年歐盟 多個成員國出現多起狂牛症病例，北京禁止歐盟出口牛肉產品到中國。

王毅表示，「這是個好消息，特別是對西班牙農民來說。」阿爾瓦雷斯則說，「當你考慮到中國市場的規模時，影響將是非常積極的」；「這是我們一直要求的、惠及整個農村的舉措，很難找到像中國市場這樣的市場。」

王毅周六在結束德國慕尼黑安全會議相關行程後轉往西班牙。阿爾瓦雷斯周日表示，他和王毅「同意支持巴勒斯坦 和以色列兩國的解決方案」以結束雙邊衝突。

報導稱，王毅預定周一與西班牙首相桑切斯會面，然後前往法國。王毅預計在法國舉行中法戰略對話。

王毅說，「中方視西班牙為歐盟內值得信賴的良好夥伴。我們願與西班牙一道努力，發展雙邊關係。」

中國外交部日前在說明王毅此次出訪行程時表示，西班牙是歐盟重要國家和中國的全面戰略伙伴。此訪正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪西，雙方均高度重視。

中國外交部發言人稱，中方希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為中西全面戰略伙伴關係注入新的內涵。