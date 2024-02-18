中船員金門海域死亡 星學者：北京反應溫和或默認違法

金門海巡隊日前查緝一艘越界的中國籍漁船，對方在逃逸過程中翻覆釀成兩死。(圖／金門海巡隊提供)

本月14日一艘載有四人的中國快艇 因為越界進入金門海域捕撈，台灣海巡人員展開執法時，該艘漁船拒檢在逃逸過程當中翻覆釀成2死。隨後，中國方面強烈譴責，指出是「一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」。但新加坡 學者認為，北京此次反應相對低調，原因可能是「默認」中國漁船違法，「北京不太可能為此升級緊張關係。」

據台海洋委員會海巡署官網14日晚消息，海巡署署金馬澎分署「CP-1051艇」14日下午執行春節防堵金門復國墩海域中國船越界作業重點勤務期間，於金門北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現一艘中籍「無船名」快艇越界。在執法過程中，中國快艇不慎翻覆，四名人員落海，立即實施搜救。

台海巡署提到，與此期間，海巡艇救起兩名船員及尋獲另兩名落海失去意識船員，經送醫急救無效。而涉案人船刻已由金門海巡隊帶返調查，並報請金門地檢署指揮偵辦；另兩名死亡船員部分，將透過管道聯繫中方家屬處置。

台海巡署指，涉案船隻屬「三無船舶」，意即無船名、無船舶證書和無船籍港登記，為兩岸協同執法共同關注對象。大陸委員會則說，對於這次中籍船員拒絕配合執法工作發生不幸事件深表遺憾。

事件發生後，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。

此一事件也引起國際媒體關注。《時代雜誌》（TIME）報導，事件隨後在微博上引起中國民眾激烈討論，有關此事的發文有逾5000萬次的瀏覽數，還有網友呼籲北京對台灣採取報復措施。其中，有網友寫到，「這是公然挑釁」，「以我們目前的實力，要嚴懲台灣的惡意行為並非難事」。

但報導提到，儘管海巡署稱這是其執法行動中首次導致有人員傷亡，「中國對此事件的反應卻『反常地克制』」。對此，新加坡拉惹勒南國際研究學院學者何子恩（Benjamin Ho）分析，中國官方對此起事件的反應相對低調。「雖然各種怨聲四起，但北京不太可能讓事件擴大。」

新加坡國立大學政治學副教授黃欽浩（音譯，Chin-Hao Huang）則認為，中國這次反應還算溫和的一個原因可能是「默認」船隻的非法行為。他解釋，以合法性來看，「誰越界、在沒有適當註冊下操作船隻，那有錯的是哪一方也就顯而易見」。

黃欽浩再說，北京也理解並承認不能在此事件上進一步堅持提出要求，「這是因為缺乏發表強硬嚴厲聲明的合法基礎」。他提到，漁民死傷並非北京所在意的優先事項，事件也許不像戰機，甚至無人機被擊落來的重要。北京對此事件的盤算，也許是此次「中國可能必須鼓勵台灣恢復更多具功能性的合作」。

報導提到，台灣取締非法越界的中國漁民已有很長時間，例如海巡署人員2023年9月在距離澎湖花嶼16海里處發現一艘中國漁船並將其扣押。中國當局經常利用漁船及漁民作為強化對爭議水域聲索主權的方式，特別是在南海。

報導指出，儘管台灣海峽長期處於緊張情勢，但因當前領土爭議而導致死亡的事件此前未曾有過。而在民進黨籍的賴清德 確定贏得台灣2024總統大選後，原本就已緊繃的兩岸關係未來面臨更大的不確定性。

文章分析，雖然現在判斷北京是否會加強對其聲稱擁有主權的島嶼的好戰性還為時過早，但它本周所表現出的克制程度或許展現出北京未來可能會優先採取外交而非衝突。