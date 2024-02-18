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春節連假結束 中國海南甘肅大批遊客相繼受困

中央社台北18日電
今年春節有許多民眾到海南三亞旅遊，收假之際卻碰上機位難求，圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）
今年春節有許多民眾到海南三亞旅遊，收假之際卻碰上機位難求，圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

中國春節連假昨天結束。繼海南省出現大批自駕及搭機旅客滯留無法離境後，甘肅省酒泉市因為大風降雪天氣，導致通往新疆的交通受阻，造成至少近4.3萬人受困當地，迫使當地啟動應變措施。

綜合央視新聞等中國媒體報導，甘肅西北部連日出現大風降雪天氣，導致甘肅通往新疆的連霍高速公路及京新高速公路被迫封閉，從甘肅經酒泉乘車前往新疆的大批遊客，以及各式大客車、大貨車駕駛受困在酒泉境內，且人數激增。

根據官方統計，截至今天上午8時，酒泉市全境已安置完成4萬2929名滯留旅客。其中，轄下的敦煌市即占1萬1636人，瓜州縣更達2萬5000餘人，玉門市也有4620餘人，肅州區1223人，肅北縣450餘人，安置工作仍在進行中。

報導指出，酒泉市方面17日起投入大批警力及車輛疏導交通及投入民眾安置。全市各縣級行政區則開放政務大廳、賓館、飯店、學校、公共體育館等場所，將滯留民眾就地集中後分流安置，並及時提供棉被、礦泉水、泡麵等物資，為滯留者提供生活保障。而工程人員也在高速公路展開除雪作業。

然而，根據中國交通運輸部路網中心訊息，截至今天上午8時，降雪共造成甘肅、新疆封閉54個路段，並關閉71個收費站，恢復通行時間仍無法確定。而據天氣預報，甘肅境內的敦煌、酒泉、張掖、武威部分路段今天仍有小雪，蘭州、白銀部分路段則有大風及沙塵。

甘肅 新疆 自駕

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