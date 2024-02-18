中國公眾號：拿回台海執法權 不許金馬有台執法單位存在

圖為福建海警部隊艦艇早前舉行大規模實兵演練資料照。（新華社）

兩岸金廈海域執法爭端升溫。中國海警局新聞發言人甘羽18日宣布，將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。中國專注兩岸關係的公眾號《且十觀海》更提出，既然中國已宣布「沒有海峽中線」，就該把海峽所有海域的執法權都拿回來，「在金門、馬祖海域就更不允許有台灣的『執法』單位存在」。

《且十觀海》在題為「台灣海峽的海域執法該理理清楚了」的文章中稱，正月初五，全中國人民都在歡天喜地迎財神，卻有一則消息在台灣海峽掀起濤天波瀾。金廈海域，一艘出海打漁的中國漁船遭台灣海巡艇追逐傾覆，造成2人死亡，另2人被逮捕。消息傳來，中國人民義憤填膺。

文章指出，「人命關天，然而，台灣當局的相關部門卻未顯示出任何人道主義關懷，有的都是抹黑、嘲諷、避責。」

台灣海巡署公布的數據顯示，2023年1-11月，共有920艘中國漁船被驅逐，28艘被扣留，22艘受到罰款，總額高達新台幣1,600萬元(約51.9萬美元)，還有1艘被沒收。自2016年7月以來，對中國漁船的罰款總額已超過新台幣2.88億元(約935萬美元)，沒收漁船數量達到83艘。

《且十觀海》稱，「這麼大的數量，這麼嚴厲的執法，不得不讓人懷疑，一是海域劃分是否合理、它的依據是什麼？二是如此執法手段是否符合比例原則，是否存在惡意執法？」

文章表示，答案是非常明顯的。2016年蔡英文 上台以來，推行「反中仇中去中」政策，在這個總基調下，台灣海巡部門在執法過程中對中國漁民及漁船痛下殺手是再正常不過了。

文章認為，就海域畫分來講，金門、馬祖周圍的所謂「限制線」、「禁止線」更是台灣當局單方面畫定的，把中國漁民傳統的打魚區都畫進去了，是不合理的。這些年來，中國之所以沒有主動去打破這些不合理、不合法的所謂「線」，就是認為兩岸同屬一個中國，是一家人。

「但是，現在的民進黨 當局不承認『九二共識』了，否定兩岸同屬一個中國，利用這些『線』殘害我們的漁民，製造兩岸分裂，我們還需要讓這些『線』存在嗎？還要讓台灣的『海巡』在我們的眼鼻子底下欺壓我們的漁民嗎？」

《且十觀海》因此呼籲，中國該認真理一理台灣海峽的執法權了。既然，中國已經宣布「沒有海峽中線」，就應該把海峽所有海域的執法權都拿回來，在金門、馬祖海域就更不允許有台灣的執法單位存在，「把它們都驅離到台灣島邊上去，讓台灣海峽，特別是金門、馬祖海域成為兩岸人民共同的家園」。