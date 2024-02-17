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王毅：中國不是俄烏戰爭製造者 未隔岸觀火、未藉機牟利

記者謝守真／即時報導
中國外長王毅就俄烏戰爭問題指，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人。但大陸沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。（歐新社）
中國外長王毅就俄烏戰爭問題指，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人。但大陸沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。（歐新社）

中國外長王毅德國當地時間17日出席慕尼黑安全會議，並在「中國專場」時回應中國在俄烏戰爭上的立場。他指，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人。但中國沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。中方堅持不懈勸和促談，只要和平還有一線希望，就不言放棄。只要談判能早一天重啟，各方的損失就能少一分。

據中國外交部網站18日消息，在德國慕尼黑當地時間17日，王毅在「中國專場」主題演講上被問及中方對《布達佩斯備忘錄》的看法及在俄烏衝突上的立場。對此，王毅表示，中方不是當年《布達佩斯備忘錄》的簽約方，但透過政府聲明的方式對備忘錄予以認可。

王毅稱，中國的核子政策是有核國中最明確、最先進的，包括不先使用核武器，不對任何無核國家使用核武器，當然包括烏克蘭在內。他提到，在俄烏戰爭發生後，中國國家主席習近平曾指，核武用不得、核戰打不得，各方應共同維護核子材料及核設施安全。對此，中方履行所做的承諾和承擔的國際義務。

王毅強調，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事人。「但我們沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。」各國的主權和領土完整應該受到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應該得到遵守，各國的合理安全關切應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力應該得到支持。這是中方在烏克蘭問題上的權威立場和根本遵循。

他再提，中方為此堅持不懈勸和促談，為恢復和平發揮積極作用。只要和平還有一線希望，就不言放棄；只要談判能早一天重啟，各方的損失就能少一分。

此前，彭博資訊與南華早報報導，王毅16日在慕尼黑安全會議強力捍衛北京和莫斯科的關係，不過，王毅提到，拒絕遏制俄國入侵行動，稱「正在不遺餘力推動和平與和談」，可是「讓各方回到談判桌上的條件還不成熟」，但王毅並未說明具體原因。「中國（中國）做了很多具有建設性的工作，我們將繼續發揮積極作用」，同時強調中國並不是唯一負責解決危機的國家。

此外，被問及台灣海峽航行問題和紅海威脅時，王毅則笑稱兩者無法相提並論，他並說台灣問題是中國內政，警告西方國家不要跨越紅線。「台灣是中國的一部分。台灣從來不是一個國家。」

另，據中國官媒央視旗下新媒體《玉淵譚天》報導，王毅17日在慕尼黑安全會議現場回應台灣問題時稱，「統一必將實現，這是14億中國人民非常堅定的意志，也是歷史必然的趨勢。」

王毅還引用1943年開羅宣言和1945年波茲坦公告表示，「台灣是中國的一部分，台灣回歸到中國的懷抱這是一個基本的歷史事實，也是個國際共識。所以要堅持一個中國的原則，就應該支持中國的和平統一。要想維持台海的和平穩定，就必須要堅決地反對台獨。」

王毅 烏克蘭 德國

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