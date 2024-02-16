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香港海關破獲史上最大宗洗錢案 涉款17億美元

記者陳宥菘／即時報導
香港海關16日大動作召開記者會，宣布偵破史上最大宗洗錢案件，涉款約140億港元（約17億美元），共7人被捕。（取自香港海關Facebook直播）
香港海關16日大動作召開記者會，宣布偵破史上最大宗洗錢案件，涉款約140億港元（約17億美元），共7人被捕。（取自香港海關Facebook直播）

香港海關16日大動作召開記者會，宣布偵破史上最大宗洗錢案件，涉款約140億港元（約17億美元），共7人被捕。香港海關表示，洗錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口單日入帳超過一億港元，最高單一交易金額高達4,800萬港元。

綜合香港媒體報導，香港海關上月30日採取代號「拂曉」的行動，突擊搜查九龍塘、何文田、紅磡等11個住宅和商業單位，拘捕7人，並凍結被捕人士的1.65億港元資產，其中包含1,700萬港元銀行存款、名下5個住宅單位、3個商業單位和3個車位。

香港海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，這個洗黑錢集團以鑽石、電子產品等跨國貿易作為掩飾，將大量資金多次轉移到香港，從而將黑錢「洗白」，相關銀行戶口的出入帳交易合共超過2萬件。

葉冬菁透露，案中主嫌是一名34歲的非華裔本地居民，他與妻子、父親、弟弟及數名被招攬的香港港居民，在香港開設多間公司及儡銀銀行戶口。在總計140億港元的「黑錢」中，主要是來自印度和東南亞國家，當中多達29億港元相信是與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。

香港海關財富調查科監督楊郁文指出，該犯罪集團以紅磡一個商業單位作為洗黑錢的營運中心，在2021至2023年期間錄得數以10億計港元交易，但部分公司只有大約9千萬港元的報關紀錄，與巨額交易極不相稱。

楊郁文提到，集團也透過一名任職保險經紀的中間人以豐厚報酬招攬3名香港居民開設多間空殼公司和銀行戶口，合共處理超過60億元可疑資金。

余耀榮指出，被捕的7人，包括3人是非華裔集團主腦和及其家人，以及3名空殼公司和傀儡戶口持有人和1名招募傀儡戶口的保險經紀，所有被捕人士現正保釋候查，海關會調查他們的背景和資金流向，不排除稍後有更多人被捕。

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