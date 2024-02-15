中國漁船翻覆案 學者示警：兩岸罵來罵去絕非好現象

中國漁船翻覆致2死案，點燃中國輿論對台灣的怒火。圖為金門海巡隊將翻覆的中國漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組抵達金門，對船隻蒐證勘驗。（記者蔡家蓁/攝影）

中國漁船14日在金門海域因為越界被台方海巡人員追捕，過程中漁船翻覆導致2位中國漁民死亡，國台辦發言人朱鳳蓮晚間表示強烈譴責、要求查明真相，中國網路輿論也在15日怒氣高漲。學者林祖嘉建議政府應該公開透明講清楚，也擔心兩岸罵來罵去「絕對不是好現象」。

對於這次漁船案，政治大學經濟系兼任教授林祖嘉15日向本報記者指出，這種事情本來就經常會發生，我們驅逐他們漁船，「這次不知道為何他們漁船開那麼快、翻覆，第一個反應就是蠻遺憾，我們政府應該要更公開透明，我相信我們政府依法行政，但應該要把這個過程公開透明講清楚」。

就中國微博 等社群平台，15日有極多的民眾針對此事留下怒言，林祖嘉直言，「這就是我們擔心的」，他強調，兩岸沒有溝通，本來中國認為台灣最美麗的風景是人，「現在不是，兩邊罵來罵去，絕對不是好現象，時間長的話真的很危險」。

而中國國台辦發言人朱鳳蓮在14日晚間的說法中，把以前中國常說的「傳統漁區」，罕見進一步表述成「台灣海峽傳統漁區」，與台方法規的禁限制水域明顯不同，林祖嘉則認為，「如果雙方可以坐下來談，就談清楚線畫在哪裡」。

林祖嘉在馬政府時期曾擔任陸委會副主委，現在也是國民黨 中國事務部主任，當年為何儘管有時任行政院長江宜樺力促簽署「兩岸漁業協議」，卻無法推進？他則指出，「可能事情那時候很多，但是至少雙方是尊重彼此」。

他認為，如果中國真的要放幾百艘、幾千艘過來，「怎麼去趕？很難」，如果大家沒有彼此尊重的話，處理上都會很困難，就像飛機離我們多近我們都不知道，如果彼此沒有信任，什麼狀況都可能發生，而且會越來越緊張。這種無可避免的漁業爭議，有沒有可能成為兩岸協商突破口？他仍認為「很難」，並提到「很多東西就是累積到突然間爆發，這是我們很擔心的事情，這種惡意螺旋慢慢累積，這是很有可能的」。