在去風險戰略下 德企2023對中投資年增超4% 創歷史新高

德國經濟研究所（IW）14日公布研究顯示，2023年德國對中國直接投資總額為119億歐元，年增率超過4%，創下歷史新高。圖為江蘇太倉一家德資新材料廠。新華社

新華社引述德國 經濟研究所（IW）14日公布研究顯示，2023年德國對中國直接投資 總額為119億歐元，年增率超過4%，創下歷史新高。此外，德國聯邦統計局14日數據，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2,531億歐元，中國連續第八年成為德國最重要的貿易夥伴。顯示在歐盟「去風險」策略下，中國仍是德國重要合作對象。

「這是一個新記錄—此前兩年的數字已經很高了。」IW國際經濟政策、金融和房地產市場部門負責人約爾根·馬特斯（Jürgen Matthes）說。據了解，該研究是基於德國央行 數據進行的。

僅從2021年到2023年，德國企業在中國的投資額就相當於其2015年至2020年的投資額。

研究還顯示，去年中國在德國海外直接投資流量中所佔的份額總體上沒有下降。中國在德國經濟中所有外國直接投資中的份額已上升到10.3%。這是自2014年以來首次超過10%大關。

馬特斯指出，少數（德國）大企業與大多數中小企業之間的情況存在很大的差別。「其他的研究和非正式證據支持這個觀點，一部分中小企業在尋求減少他們與中國商業聯繫，或者完全退出中國」馬特斯說。

從貿易數據來看，德國與中國關係雖仍密切，但貿易額有所下降。數據顯示，與2022年相比，2023年中德雙邊貿易額下降15.5%。其中，2023年德國從中國進口額年減19.2%﹔德國向中國出口額年減8.8%。

美國之音報導，德國與美國的貿易總額非常接近，達到2,523億歐元，差距只有七億歐元。如果不出意外，可以預測，2025年美國將取代中國成為德國最大的貿易夥伴。2022年德國對中國的貿易赤字為860億歐元。去年這項赤字明顯下降，達到580億歐元，但仍位於史上第二高的位置。