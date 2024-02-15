王毅將出席慕尼黑安全會議 並訪西班牙、法國

王毅將出席慕尼黑安全會議。圖為王毅2023年2月以中共中央外事辦主任在慕尼黑安全會議發表題為「建設一個更加安全的世界」談話。（歐新社）

中國外交部宣布，外長王毅 將出席慕尼黑安全會議，並訪問西班牙與法國，整個訪問持續6天。

中國外交部發言人毛寧15日宣布上述消息，提到應慕尼克安全會議主席霍伊斯根、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯、法國總統外事顧問博納邀請，中共 中央政治局委員、外交部長王毅將於2月16日至21日出席第60屆慕尼克安全會議，在「中國專場」活動上發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中國立場，並訪問西班牙、法國，在法國舉行中法戰略對話。

中國外交部官網並以「發言人答記者問」指出，中國曾多次派高級別代表ˋ參加慕尼黑安全會議，「當前，世界大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，中共中央政治局委員、外交部長王毅與會，將就構建人類命運共同體、宣導平等有序的世界多極化闡釋中方主張」。

此外，王毅還將到訪西班牙與法國，官方指出，此訪正值中國龍年伊始和中西關係開啟新的50年之際，是中國外長時隔近6年再次訪西。「雙方均高度重視，西班牙方面作出周到友好安排」。中國希望通過此訪進一步落實兩國領導人共識，延續建交50周年友好氛圍，鞏固互信，增進友誼，擴大合作，為雙方全面戰略夥伴關係注入新的內涵。

而法國的訪問，則適逢雙方建交60周年，官方強調王毅此次訪法是今年中法首場重要訪問。王毅將同法方舉行雙邊會見，並同法國總統外事顧問博納舉行新一輪中法戰略對話。中國期待與法方一道，「進一步深化戰略溝通，鞏固政治互信，擴大務實合作和人文交流，加強多邊議題上的溝通協作，共同引領中歐關係行穩致遠，並為世界和平、穩定與發展進步作出積極貢獻」。