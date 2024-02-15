中國快艇翻覆 學者：慎防北京據此支援海峽法律戰

台海巡查緝中國快艇出意外，中籍人士2人落海喪命。記者蔡家蓁／翻攝

針對中國快艇 在金門水域翻覆，導致2名中國人士喪生的意外事件，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，中國很可能會利用這次事件，進一步建立在台灣海峽甚至台方外離島禁限制水域執法的新事實，並以實際行動宣示不承認台方有依據自身法令，於相關海域行駛管轄權的權力，以支援其對台灣海峽的法律戰。

揭仲今受訪說，中國後續可能的手段，包括以護漁或管理漁民海上作業秩序為名義，派執法船隨中國漁船進入金門等外離島的禁限制水域，甚至在台方禁限制水域內執行對兩岸漁船的登檢，並以喊話的方式對台方海巡船艦實施口頭「驅離」，以便在台方依法所劃設的禁限制水域範圍內建立執法的新事實；又以具體行動向台方和國際宣示，拒絕承認台方有依據自身法令設置禁限制水域，並對海上漁業活動進行管理的權力，以支援其對台灣海峽的法律戰。

揭仲也指出，中國也可能以拒絕承認台方的法律管轄權為由，要求釋放被台方扣留的2位中國民眾；若台方拒絕，則中國可能會動員海上執法船艦、海上民兵和漁船，在選定水域對台方施壓，刻意升高緊張情勢，嘗試迫使台方讓步。

但揭仲認為，儘管有前述行動，中國還是會將局勢控制在兩岸執法單位之間，不會主動實施以武力犯台為想定的大型軍事演習；除非雙方執法船艦之間又發生嚴重的擦槍走火意外，導致其執法船艦受損或人員傷亡。

他進一步說，也因為事件發生在中國民眾與台方執法單位間，且事發當時並無中國執法船隻介入，使意外事件快速升高兩岸緊張態勢、甚至引發進一步衝突的可能性不高。