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無證客湧入讓經濟量擴大 但品質不見得提升

虧損也要賣 中國房企旭輝集團出售澳洲資產緩解債務危機

記者黃雅慧／即時報導
中國房企旭輝集團14日公告指出，將出售位於澳洲雪梨物業60%權益，以緩解境外流動資金壓力。圖為雪梨歌劇院一景。（路透）
中國房企旭輝集團14日公告指出，將出售位於澳洲雪梨物業60%權益，以緩解境外流動資金壓力。圖為雪梨歌劇院一景。（路透）

中國房企旭輝集團14日公告指出，將出售位於澳洲雪梨物業60%權益，買方為SH South St Leonards Pty Ltd，代價為6,630萬澳元，相當於約3.4億港元。旭輝預計，出售事項錄得虧損約5686.7萬港元（約721.5萬美元）。受到該消息影響，旭輝股票一度跌逾4%。顯示中國房企持續出售海外資產以緩解債務危機。

公告指出，該物業涉及澳洲雪梨聖倫納茲的16幅相連地塊，佔地約8,700平方公尺，預期將開發為五幢作住宅用途的公寓樓，總建築面積約為22,800平方公尺，該物業已取得開發許可，但尚未動工。

旭輝指出，為緩解境外流動資金壓力及為業務營運提供資金，集團一直積極尋求出售境外資產的機會。受澳洲升息及建築成本上升影響，預期該物業的融資成本及開發成本將會上升，因此認為，出售事項可避免產生前述額外成本及境外流動性進一步承壓，並把握於雪梨現行物業市場出售該業權益的良機。

與此同時，旭輝有多個項目進入中國官方融資「白名單」中，財聯社報導，截至4日，旭輝集團確認已有18個項目獲批進入「白名單」，這些項目分布在重慶、昆明、北京、天津、太原、武漢、洛陽、溫州、南寧等城市。這些項目確定能獲得中國銀行的資金援助。

近年中國房企持續賣海外資產以自救。中國另一房企富力地產在6日才宣布向有「重慶李嘉誠」之稱的富豪張松橋出售倫敦九榆樹住宅酒店項目Market Towers，該項目包括兩座大樓，即River Tower及City Tower，共提供437 個私人住宅單位，City Tower提供57套經濟型住宅，River Tower內設一家酒店，富力稱出售助減輕負債及利息。

中國房企巨頭碧桂園則持續將海外資產擺上貨架，財新網引述英國媒體React News於1月24日報導指出，碧桂園正在出售其位於倫敦的項目Ailsa Wharf，目前已邀請代理商競價。

經濟觀察報此前引述中國30強房企人士說法指出，房企處置資產目的有三種：一是出售資產以償債；二是通過出售資產剝離負債；三是剝離低效資產和保全優質資產。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

澳洲 碧桂園 融資

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