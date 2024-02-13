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網傳楊恆均起訴書 控他曾向台灣披露40份機密

中央社台北13日電
楊恆均(左)與其妻袁小靚。(美聯社資料照)
楊恆均(左)與其妻袁小靚。(美聯社資料照)

北京法院日前以間諜罪判處澳洲華裔作家楊恆均死緩，而根據網傳的一份起訴書，檢方指控楊恆均曾向台灣披露40份機密，收取間諜經費合計約莫港幣440萬元（約56萬美元）。

楊恆均是中國出生的澳洲公民，也是挺民主的知名部落客，他先前以哥倫比亞大學（Columbia University）訪問學者身分旅居紐約，並從事「代購」或線上購物增加收入。

2019年1月他由妻子陪同赴中國，被控從事間諜活動遭逮捕，今年農曆春節前夕於5日被判死刑，緩期2年執行，不過官方並未公布案情。

而根據民運人士律師陳闖創9日在X平台（推特前身）上傳，北京市人民檢察院第二分院2020年的一份起訴書，印證楊恆均自稱曾在國家安全部門任職的傳聞。

起訴書指出，1994年至2002年間，他曾指使女友吳彥諺在香港郵寄「投靠信」給台灣國防部軍事情報局，接受台灣軍情局幹員交付的蒐集和提供情報任務，並配賦化名「江平」及專用聯繫地址。

而楊恆均則是藉由在海南省國安廳工作之便，借閱並拍照、拷貝機密文件，同時製成錄影帶或儲存於電腦磁碟，更多次與台灣軍情局幹員在香港等地見面。

總計他先後交付40份文件資料的錄影帶與磁碟，收取間諜經費逾22萬美元和逾270萬港幣（約34萬美元）。

後經中國國家保密局鑑定，楊恆均交付給台灣的40份機密，其中31份屬絕密級，9份則是機密級。

起訴書另指出，被告人楊軍（英文名：JUNYANG，曾用名楊紅軍，別名楊恆均，化名「江平」），1965年10月10日出生，澳洲國籍，博士研究生，出生地湖北省。

被告因涉嫌間諜罪，於2019年1月19日被北京市國家安全局監視居住，7月17日被刑事拘留，8月23日被逮捕，2020年3月23日，楊軍涉嫌間諜罪一案偵查終結，移送檢察院審查起訴。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）獲悉楊恆均被判死緩後表示令人憤慨，並矢言繼續努力爭取中國放人。

間諜 澳洲 香港

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