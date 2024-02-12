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中國多地發布空汙預警 矛頭指向燃放鞭炮煙火

中央社台北12日電

農曆春節期間，中國多地陸續發布重度空氣汙染預警，並將矛頭指向燃放爆竹、煙火。中國中央氣象台同樣發布預警，指受大氣擴散條件較差影響，11日到14日間，部分盆地地區會出現霧霾。

綜合中國媒體與地方政府官方微博，從10日晚間開始到11日早上，上海、蘇州、杭州、長沙等多地，陸續發布重度空氣汙染預警，並預計將至少持續到12日才會逐漸改善。

各地不約而同提到，造成這次空氣汙染，除了大氣擴散條件不佳外，另一個重要的原因是過年期間燃放煙火、爆竹所致。

上海市生態環境局微信公眾號「上海環境」於10日晚間發布公告，指出受周邊汙染輸送，加上擴散條件差所造成的累積，10日晚間到12日上午將出現空氣汙染的情形，其中10日晚間至11日上午，由於燃放煙火、爆竹，預計短時間內可達重度及以上汙染。

根據公開監測資訊顯示，上海於10日時出現重度汙染，隨後空氣品質逐漸改善，截至今天上午，多個測站的數字轉為「輕度汙染」或「良好」。

蘇州市政府新聞辦官方微博「蘇州發布」於10日晚間發文指出，未來幾日，由於大氣擴散條件持續轉差，蘇州市將連續遭遇重度，甚至嚴重空氣汙染。蘇州市於同日晚間6時起，全市啟動重汙染天氣應急，要求各部門落實各項應急減排措施，最大程度減輕重汙染的天氣影響。

杭州市政府新聞辦公室官方微博「杭州發布」同樣於10日發布，指出受燃放煙火、爆竹的影響，因此發布重汙染天氣預警。杭州市生態環境局更進一步發布倡議，請民眾在過年期間減少燃放煙火、爆竹。

此外，包含嘉興、長沙等地都發布了空氣汙染預警，也都提及燃放鞭炮造成空氣汙染加劇。

另據中國中央氣象台發布的預警，11日至14日間，中國華北中南部、黃淮、江漢、四川盆地等地的大氣擴散條件較差，將有輕度至中度霧霾，局部地區將出現重度霧霾。

空氣汙染 微博 微信

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