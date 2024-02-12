澳籍華裔作家死緩 起訴書稱曾售台40分機密 女友也涉諜

澳洲華裔作家楊恒均間諜罪成，被判死刑，緩期2年執行。 美聯社

澳洲 籍華裔作家楊恒均（又名楊軍）在中國被捕5年後，春節前夕在北京因間諜 罪被判處死刑，緩期兩年執行（即死緩），引起關注。港媒報導，楊恒均起訴書在社交媒體曝光，其被控1994年至2002年，利用在海南省國家安全廳工作便利，在香港 等地向台灣軍事情報局出售40分機密文件，總售價約440萬港幣。其香港女友吳彥諺亦涉間諜罪，另案處理。

港媒報導，2月5日，北京市第二中級人民法院認定楊恒均犯間諜罪，判處死緩，澳洲總理艾班尼斯和外長黃英賢均表示「憤慨」、「震驚」。中澳關係緩和之際，楊恒均被重判引起外界關注。

報導指出，法院並沒有披露楊恒均的間諜罪牽涉哪個國家或地區。據其友人、雪梨科技大學教授馮崇義稱，判決書指楊在1994年在香港工作期間給台灣情報部門提供情報，他稱楊否認所有指控。

美國民運人士陳闖創在社交平台X曝光了北京市人民檢察院第二分院2020年對楊恒均的起訴書，與馮崇義的說法吻合，也印證了楊自稱曾服務中共國家安全部門的傳言。

起訴書稱，經依法審查查明：被告人楊軍於1994年4月至2002年間，為謀取高額間諜經費，指使女友吳彥諺（另案處理）在香港郵寄「投靠信」與台灣「國防部軍事情報局」進行勾連，接受台灣軍情局人員布置的為台灣間諜組織搜集提供情報任務，並配賦化名「江平」及專用通聯地址。

起訴書稱，被告人楊軍利用在海南省國家安全廳工作便利，通過借閱後進行拍照、拷貝等方式獲取涉及中國國家秘密的文件資料，製作成錄影帶或電腦磁片進行存儲，夥同吳彥諺或單獨多次與台方人士在香港等地見面，先後將存有40份文件資料的錄影帶、電腦磁片提供給台灣軍情局，收取間諜經費美元22萬餘元、港幣270餘萬元。經中國國家保密局鑒定，其中31份文件為絕密級國家秘密，9份文件為機密級國家秘密。

起訴書還指，被告人楊軍（英文名:JUNYANG，曾用名楊紅軍，別名楊恒均，化名「江平」），1965年10月10日出生，澳洲國籍，博士研究生，案發前是美國紐約哥倫比亞大學訪問學者，職業獨立寫作者，出生地湖北省。因涉嫌間諜罪，於2019年1月19日被北京市國家安全局監視居住，7月17日被刑事拘留，8月23日被逮捕。2020年3月23日，楊軍涉嫌間諜罪一案偵查終結，移送檢察院審查起訴。

起訴書透露，北京律師莫少平、尚寶軍擔任此案辯護人。其間，因案情重大、複雜，延長審查起訴期限3次；因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查2次。