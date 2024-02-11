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學者：中國經濟成長5.2%不可靠 僅有0和1%之間

中央社台北11日電
圖為一名北京市民走過證券行前。(美聯社)
圖為一名北京市民走過證券行前。(美聯社)

中國官方發布2023年經濟成長率為5.2%，高於目標設定5%。但有經濟學者直言這個數據不可靠，從失業率大幅上升、外貿及房地產行業走低，猜測實際上最大的可能是0和1%之間。

YouTube頻道「不明白播客」2月3日播出主持人袁莉專訪史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼，以「中國經濟還有救嗎？」為題，多方面討論中國的經濟與社會現狀。

主持人提到中國官方發布2023年國內生產毛額（GDP）成長5.2%，這個數據可靠嗎？許成鋼直言這個數據不可靠。

許成鋼解釋，原因非常簡單，因為中國失業率大幅上升，尤其是年輕人失業率，官方報告已經超過20%；另有北京大學的經濟學家調查（失業率）甚至是超過40%。失業率如此之大，與5%的經濟成長率是直接衝突的。

他說，另外一個來自官方的數據，就是中國的對外貿易整體是下降的、中國的整個房地產行業也是下降的。房地產行業上下游產值大約占中國國內生產毛額（GDP）的1/3。當這個領域下降時，也使5%的成長難以令人置信。

許成鋼認為，官方說中國今年有3個「新花樣」，分別是電動汽車，電池以及綠色能源。但這3個領域實際上產生出來的總價值遠低於房地產行業的價值；整個對外貿易它們占的比例只有3%上下，所以官方5.2%的經濟成長，是靠不住的。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

他說，從各管道的數據可以猜測，2023年的經濟成長速度大概就是和「零」差不多，最大的可能是比0稍微高一點，但比1%要低。「最大的可能就是0和1%之間」，是「百分之零點幾的成長速度」。

中國經濟欲振乏力，房地產企業債台高築，中共總書記習近平在中央經濟工作會議上指示要防止出現金融危機。但許成鋼認為，如果中國是市場經濟，那麼中國現在的基本面和現在中國的金融的狀況，決定了中國金融危機「幾乎很難避免」。

他指出，如果是非市場經濟，金融危機是「可以掩蓋過去，可以不發生」。當中國當局「把防範金融風險」作為最高任務，不得已的時候，它可以選擇完全放棄市場經濟以達到目的。

許成鋼指出，中國政府現在使用凍結房地產市場作法，不允許房地產市場降價，表面上金融體系就不受影響；但只要一放開，金融體系就要受影響。

他說，房價不降產品賣不掉，房地產公司無法還債，最後就會資不抵債，甚至走上破產，這個現象已經出現，恆大、碧桂園等一系列大型房企都有危機，中國政府開始要求銀行直接發放貸款，想辦法挽救，這就回到了所有的共產黨國家的通病，也就是「軟預算約束」。

許成鋼解釋，「軟預算約束」指的就是這種市場社會主義經濟，就是它不會破產，因為國家會救它。中共的經濟改革，原本目的不是單純為了經濟，沒有任何一個中共的領導人會認為他就是為了經濟。

他認為，前蘇聯也好，東歐、中歐的共產黨領導人也好，沒有任何一個人認為經濟改革就是為了經濟，而是為了政權。

主持人提問，在經濟不好的情況下，中共的統治有多堅韌或是有多脆弱？是不是取決於中國菁英階層取得了什麼樣的共識？許成鋼表示，關鍵在於菁英階層能不能認識到中共「基本制度」必須改變，而不僅是「一個人」或「幾個人」的問題。

房地產 中共 破產

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