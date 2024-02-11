貴州茅台推出龍年生肖酒 「龍茅」一瓶難求

貴州茅台按例推出龍年生肖酒，立即引發瘋搶。（取材自微博）

迎接農曆新年，中國白酒龍頭貴州茅台按例推出龍年生肖酒，立即引發瘋搶。儘管「龍茅」上市後，價格一度被爆炒到3倍多後走跌，市面依然一瓶難求。

據中國媒體南方日報報導，「龍茅」在年初上市10天，市場的價格巔峰曾達到人民幣8000元（下同，約1123美元），之後又跌至4000元以下，但在現實生活中，仍是一「茅」難求。

在廣州越秀一家酒類專賣店，營業員指出，「龍茅」沒有現貨，預計一瓶為3800元。

報導指出，農曆新年，中國關於「龍」元素的相關商品熱度居高不下，生肖龍受到消費者追捧。1月6日晚間7時，「龍茅」在i茅台數字營銷平台正式開啟申購，500ml「龍茅」的零售指導價為2499元。

數據顯示，「龍茅」上市首日共有超過850萬人次參與申購，預約人數再創新高，打破去年「兔茅」首日預約的200萬人紀錄，顯見市場熱度。由於申購成功率不到0.2%，這也讓中國民眾調侃，中「龍茅」比中「彩票」還難。

即使申購成功，不少消費者表示還沒拿到現貨。

報導稱，現在的情況是「龍茅」供不應求，但市場價格仍下降，這一情況當屬「價格正常回調」。

一般情況而言，茅台集團一開始會控制「龍茅」的投放量，產品上市半個月後開始大量投放。隨著投放量增加，供不應求的狀況會得到緩解，市場價格自然也會回落。

報導指出，這段時間，自然有許多「空手套白狼」，多次進行倒賣，茅台生肖酒也出現被熱炒的情況。此前的「兔茅」、「虎茅」也曾一度被炒至6000至7000元不等。

生肖酒打入華人 的酒水市場，茅台，五糧液、汾酒、珍酒等多家中國頭部名酒企業推出龍年生肖酒。業內人士指出，目前生肖酒整體市場在頭部企業的帶領下不斷擴容，相較於飲用價值，投資 收藏價值是支持生肖酒銷售火爆的重要原因。