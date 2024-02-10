中證監祭新年「1號罰單」 會計師事務所遭罰247萬元

中國證監會除夕公布2024年「1號罰單」——瑞華會計師事務所遭罰沒人民幣1,783萬元。（路透）

有「券商屠夫」之稱的吳清出任中國證監會主席後，立即對市場違規者磨刀霍霍，中國證監會網站除夕當天公告一份萬餘字的2024年「1號罰單」—瑞華會計師事務所（下稱「瑞華所」）遭中證監罰沒人民幣1,783萬元（約247萬美元）。

上海證券 報指出，瑞華所在審計康得新2015年至2017年年度財務報表時，違反相關執業準則的規定，未能履行勤勉盡責義務。雖然瑞華所及責任人提出9條申辯理由，請求免於行政處罰，但被一一駁回。

在「1號罰單」中，中國證監會查明，瑞華所為康得新2015年至2017年年度財務報表提供審計服務，均出具了標準無保留意見的審計報告，江曉、邱志強、鄭龍興為相關審計報告的簽字註冊會計師。各年度審計業務收入均為人民幣198.11萬元，共計收取594.34萬元。

中國證監會認為，瑞華所在審計康得新2015年、2016年、2017年年度財務報表時，違反相關執業準則的規定，未能履行勤勉盡責義務。對此，瑞華所及責任人在陳述申辯及聽證中提出九大意見，請求免於行政處罰。經復核，證監會對上述意見一一駁回。

公告稱，責令瑞華會計師事務所改正，沒收業務收入人民幣594.34萬元，並處以罰款1,188.68萬元；給予江曉、邱志強警告，並分別處以人民幣10萬元罰款；給予鄭龍興警告，並處以6萬元罰款。

據上海金融法院2022年9月的執行裁定文書顯示，瑞華會計師事務所已無可執行財產，並已被限制消費。