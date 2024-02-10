搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

知名魔術師劉謙曾於2019年5度登上央視春晚表演，卻出現致命穿幫，事隔5年，他今晚再度登上春晚，表現更是備受矚目，「劉謙真的會魔法」一度成為微博 熱搜，但因為一旁的主持人尼格買提露出困惑的表情，最後也沒開牌，被指疑似穿幫，尼格買提稍晚則現身揭露當天的意外插曲。

劉謙時隔5年登上春晚魔術秀，疑似在撲克牌魔術穿幫，事後尼格買提在節目表示「我們彩排好幾次，每一次都是對的，但是我今天中間的時候，中間插牌，有一張牌沒有插進去，我就把下面的拿到上面插了，我就發現...」說到一半，他突然想到「不能說太多」，他拿出兩張牌表示就是這兩張。

當時有一半的牌是藏在他褲子口袋裡，但拿出牌的一瞬間他發現「完了，沒對上」。不過，他直覺撲克牌外面的花色總能對上吧，但拿了半天後，發現「外面也沒對上」，讓他趕快把牌重疊在一起，而在這段期間內，慌亂的表情早就被觀眾發現了。

本來安排他要問另一位主持人「有對上嗎」然後向觀眾展示撲克牌，最後他只能偷偷把牌藏起來，他也在節目中90度鞠躬道歉「對不起劉謙老師。」尼格買提也提到劉謙當下不知道，還給了他一個大大的擁抱，讓他當下整個人後背發涼。