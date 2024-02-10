我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中友誼賽全告吹 北京足協：無舉辦梅西參加比賽計畫

男子飛行途中口鼻噴血暴斃 空服員急把屍體拖進廚房

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

記者陳建嘉／即時報導
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

知名魔術師劉謙曾於2019年5度登上央視春晚表演，卻出現致命穿幫，事隔5年，他今晚再度登上春晚，表現更是備受矚目，「劉謙真的會魔法」一度成為微博熱搜，但因為一旁的主持人尼格買提露出困惑的表情，最後也沒開牌，被指疑似穿幫，尼格買提稍晚則現身揭露當天的意外插曲。

劉謙時隔5年登上春晚魔術秀，疑似在撲克牌魔術穿幫，事後尼格買提在節目表示「我們彩排好幾次，每一次都是對的，但是我今天中間的時候，中間插牌，有一張牌沒有插進去，我就把下面的拿到上面插了，我就發現...」說到一半，他突然想到「不能說太多」，他拿出兩張牌表示就是這兩張。

當時有一半的牌是藏在他褲子口袋裡，但拿出牌的一瞬間他發現「完了，沒對上」。不過，他直覺撲克牌外面的花色總能對上吧，但拿了半天後，發現「外面也沒對上」，讓他趕快把牌重疊在一起，而在這段期間內，慌亂的表情早就被觀眾發現了。

本來安排他要問另一位主持人「有對上嗎」然後向觀眾展示撲克牌，最後他只能偷偷把牌藏起來，他也在節目中90度鞠躬道歉「對不起劉謙老師。」尼格買提也提到劉謙當下不知道，還給了他一個大大的擁抱，讓他當下整個人後背發涼。

最後，除了主持人任魯豫提到劉謙是含淚離開春晚的，一旁的撒貝寧也分享，劉謙一開始說主持人誰都可以，只要不是撒貝寧就好，現在則表示「下回還是撒貝寧吧。」，尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。

劉謙登上央視春晚表演撲克牌魔術，意外再度惹議。圖／摘自微博
劉謙登上央視春晚表演撲克牌魔術，意外再度惹議。圖／摘自微博

微博

上一則

中國官媒大年初一正能量社論：全球低迷 中國獨好

延伸閱讀

劉謙回歸春晚魔術再度穿幫？遭曝「含淚離開舞台」

劉謙回歸春晚魔術再度穿幫？遭曝「含淚離開舞台」
解放軍登央視春晚 學者：對台恐嚇意味濃

解放軍登央視春晚 學者：對台恐嚇意味濃
世界華人龍年春晚 融中西文化賀新春

世界華人龍年春晚 融中西文化賀新春
央視春晚設新疆喀什分會場 41年來首次

央視春晚設新疆喀什分會場 41年來首次

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05
中國太原衛星發射中心3日上午11時06分使用捷龍三號運載火箭，成功完成「一箭九星」任務。（央視）

中國3小時發20顆衛星 引國家警報的長征二號丙再出任務

2024-02-03 09:25
美國駐中國大使館微博一則不相關的長頸鹿保育貼文，成為中國網民對中國經濟和股市渲洩不滿的去處。(截自微博)

中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬

2024-02-04 09:50
｢3P疊疊樂｣照片在網上瘋傳。（取材自微博）

女騎士碰瓷倒地 男車主脫衣趴上 當街「人肉疊疊樂」

2024-02-07 06:00

超人氣

更多 >
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方

維護室內植物健康 別放在家裡這4個地方
太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了

太溫暖 蕭薔新春寫春聯獻給陳盈潔 陳家人回應了
龍年到 下一次「大年三十」得等到2030年

龍年到 下一次「大年三十」得等到2030年