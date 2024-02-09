「券商屠夫」上任 中證監除夕公告懲處百名證券業者

人稱「券商屠夫」的新任中國證監會主席吳清果真名不虛傳，甫上任即強力懲處證券從業人員違法炒股。（中新社）

人稱「券商屠夫」的新任中國證監會主席吳清果真名不虛傳。吳清甫於7日接替易會滿出任中國證監會，中國證監會隨即於9日發布公告強調堅持「零容忍」執法，集中處理多名證券 從業人員違法炒股，共有百餘人除夕遭鍘。

中國證監會公告稱，為深入貫徹中共 中央金融工作會精神，全面加強金融監管，堅持監管「長牙帶刺」。近日，中國證監會組織稽查執法、日常監管力量，集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。

根據公告，中國證監會此次懲處涉及四大類：

一、對63人作出行政處罰，合計罰沒人民幣8,173萬元（約合1136萬美元），對1人作出終身證券市場禁入措施；

二、將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理；

三、對46人採取行政監管措施，其中擬對3人採取認定為不適當人選，對5人採取監管談話、38人採取出具警示函；

四、對負有從業人員管理責任的招商證券，採取責令增加合規檢查次數的行政監管措施，對公司董事長採取出具警示函、2名時任合規總監採取監管談話的行政監管措施，並督促招商證券啟動內部問責，約談相關違規人員，落實問責全覆蓋。

公告稱，證券從業人員不得買賣股票是中國《證券法》的基本要求。近年來，中國証監會嚴厲打擊證券從業人員違規買賣股票行為。2019年至2023年，共查辦67起從業人員違法炒股案件，對139人作出行政處罰，著力構築「不敢、不能、不想」違規炒股的長效機制。

中國證監會強調，該會將持續強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，制定依法從嚴打擊證券從業人員違規炒股行為的專項整治工作方案，對違規行為「露頭就打」，加快形成證券從業人員管理「嚴」的氛圍。

此外，中國證監會9日還公告，對上海思爾芯技術股份有限公司申請科創板首發上市過程中欺詐發行違法行為作出行政處罰。除對思爾芯處以人民幣400萬元罰款，並對時任思爾芯董事長黃學良等多名公司高層處以人民幣100萬元至300萬元不等的罰款。