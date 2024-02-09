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龍年到 下一次「大年三十」得等到2030年

中國新聞組／即時報導
過了大年三十，龍年就到來。但下次要再過大年三十，得等到2030年。圖為北京一處購物中心內的藝術龍燈。（新華社）
過了大年三十，龍年就到來。但下次要再過大年三十，得等到2030年。圖為北京一處購物中心內的藝術龍燈。（新華社）

過了大年三十，龍年就正式到來。但很多人可能沒注意到，下次要再過大年三十，得等到2030年了。這是因為，從2025年到2029年，連續五年的除夕都是大年廿九。

不過這並非大年三十第一次「消失」。中國新聞周刊指出，從2000年起，迄今為止已有八個年份沒有大年三十，分別是2000年、2001年、2003年、2006年、2012年、2013年、2016年和2022年。

但這些年份的大年三十只是「消失」一年，格年就又回來了。這次則不同，2024年2月9日是近年來最後一個大年三十，未來五年都是大年二十九。

對於未來五年的大年三十之所以會消失，中國新聞周刊指出，「都是月亮惹的禍」。

報導稱，天文學上把月亮周期性的圓缺變化稱為「月相」，這種變化主要來源於月球、太陽和地球相對位置的改變。

月球和地球一樣是不發光、不透明的球體，全靠反射太陽光發亮。當太陽、地球和月球三者大致在一條直線上且月球居中時，月球就以沒有陽光的黑暗半球對著我們，此時的月相稱為「新月」或「朔」，這一天叫「朔日」，即一個月中第一個無月之日，相當於農曆初一。此後，月亮就開始進行一個完整的周期運行。

月相一個完整的周期變化，也叫作一個朔望月，但一個朔望月周期並不是整數。朔望月的變動範圍比較大，從不足29.3天到29.8天多都有可能，為了方便計算日子，就要有一個固定數值，於是就使用朔望月的平均長度29.530588天。

由於天數必須是整數，同時要兼顧農曆每月初一必須為「朔日」，中國農曆就規定兩個「朔」之間的天數為一個月，大月為30日，小月為29日，大月和小月分別占六個月，因而農曆一年大約是354天。

農曆大小月的排列不固定，連續兩個大月或小月也是常事。如果遇到臘月的「朔」到正月的「朔」之間只有29天，即臘月是小月，那大年三十就會暫時「缺席」，如果有30天，就會有大年三十。

例如，2024年1月11日這天是臘月初一，到2月10日正月初一中間共有30天，屬於大月，自然就會有大年三十；而2025年1月19日是臘月初一，到2月17日正月初一中間只有29天，屬於小月，過完臘月二十九就直接進入大年初一了。

從2025年到2029年，臘月到正月之間的天數都是小月，所以才會出現連續5年的除夕大年三十「集體消失」的特殊情況。往後的2031年和2032年，以及2039至2041年的三年時間，大年三十也會再度消失。

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