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促自貿港發展 中國擴大部分國家免簽入境海南事由

中央社台北9日電
中國國家移民管理局今天發布公告，允許俄羅斯、英國等共59國人員以更多事由免簽入境海南。圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）
中國國家移民管理局今天發布公告，允許俄羅斯、英國等共59國人員以更多事由免簽入境海南。圖為遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

中國國家移民管理局今天發布公告，允許俄羅斯、英國等共59國人員以更多事由免簽入境海南。官方表示，這是保障海南自由貿易港建設的舉措。

中國國家移民管理局9日在官網發布公告，自即日起，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，允許部分國家人員因商貿、訪問、探親、醫療、會展、體育競技等需要（工作、學習事由除外）免簽入境海南停留不超過30天。之前實施的這些國家人員入境海南旅遊免簽30天的政策繼續有效。

中國國家移民管理局相關負責人介紹，擴大部分國家人員免簽入境海南事由，是進一步支持海南全面深化改革開放、服務保障海南自由貿易港建設的新舉措，有利於加快中國特色自由貿易港建設。

根據海南特區報，中國於2018年5月1日起，在海南省實施59國人員入境旅遊免簽政策，同時將外國遊客入境海南的免簽停留時間延長至30天。這項政策後因COVID-19疫情在2020年1月暫停，2023年3月15日恢復。

2018年4月13日，中共總書記習近平宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。2020、2021年分別頒布「海南自由貿易港建設總體方案」及「海南自由貿易港法」，目標是在2025年海南全島封關運作。

移民 疫情 俄羅斯

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