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中國留英碩士生舉旗挺香港自由 校方撇開直播鏡頭

中央社倫敦8日綜合外電報導
一名中國學生昨天在英國約克大學畢業典禮講台上高舉「光復香港，時代革命」旗幟，校方卻將直播鏡頭轉向以免拍攝到。BBC前中文部總編輯霍華德‧張分析，約克大學事件體現英國學校在教育方面對中國的依賴性。(歐新社)
一名中國學生昨天在英國約克大學畢業典禮講台上高舉「光復香港，時代革命」旗幟，校方卻將直播鏡頭轉向以免拍攝到。BBC前中文部總編輯霍華德‧張分析，約克大學事件體現英國學校在教育方面對中國的依賴性。(歐新社)

一名中國學生昨天在英國約克大學畢業典禮講台上高舉「光復香港，時代革命」旗幟，校方卻將直播鏡頭轉向以免拍攝到。分析指出，此事體現了英國學校對中國的依賴性。

美國之音（VOA）報導，英國約克大學（University of York）7日舉行畢業典禮，來自中國的學生馬有為上台領取畢業證書時，舉起「光復香港，時代革命」旗幟，此時校方將直播鏡頭轉向上方校徽，避免拍到旗幟。

美國之音事後查看約克大學當天上午10時的YouTube影片，發現馬有為舉旗走過台前的畫面並未出現。

馬有為是在約克大學主修社會正義的碩士畢業生，曾因參與白紙運動和紀念活動，家人在中國兩度被騷擾，他在英國也被疑似中共特工的人士威脅。

馬有為在畢業典禮前曾向校方提出展示旗幟的請求，當時畢典籌辦單位和協調人透過郵件回覆稱，「我們認為這一要求並不恰當」，「雖然我們可以一起對侵犯人權的行為表示憤怒，但我相信你們會明白，旗幟及其相關的象徵意義可能會引起非常不同的深刻反應」。

馬有為接受美國之音採訪時說，他事前發郵件通知校方要展示旗幟，藉此表示和平地與香港人站在一起，因香港自由被中共一步步蠶食，「而令人失望的是，2019年以來約克大學官方並沒有與勇敢抗爭的香港學生站在一起，反而對中共滲透校園的行為毫無作為」。

馬有為希望副校長可以在典禮上和他握手，一同展示旗幟。而校方工作人員在他入場之前就認出他，並且告訴他不准和副校長一起展示旗幟，要求他只能自己行動。

他認為學校沒能保障他的言論自由基本人權，而是用一種把他當作麻煩製造者的姿態來讓他打消念頭，而屏蔽鏡頭作法直接證實學校這種態度，「這就如同一場合謀，讓我的聲音被抹掉」。

美國之音引述英國「泰晤士報」指出，2019年，約克大學的港生曾被勒令撤下新生歡迎會中有關民主抗議的展品，因為中國大陸學生認為這些展品具有冒犯性，港生說，投訴者是約克大學華人協會成員。

美國之音查看約克大學學生會（YUSU）官網時發現，約克大學華人協會竟是「中華人民共和國駐英國大使館教育組在約克設立的」一個協會。

去年7月，根據「約克大學官方招生辦」轉發「中國駐英大使館」的文章，中國駐英國大使鄭澤光在拜訪約克大學時和副校長傑佛瑞（Charlie Jeffery）會談，當時傑佛瑞稱，約克大學「期待更多英中兩國優秀師生到彼此高校學習」。

英國非營利組織「英中透視」（UK-China Transparency）去年也揭發英國多所高校和中共解放軍的關係。

英國廣播公司（BBC）前中文部總編輯霍華德‧張（Howard Zhang）分析，約克大學事件體現英國學校在教育方面對中國的依賴性，他並指出這不是個別事件。

根據美國之音，霍華德‧張說，陽曆新年期間，他參加許多英國學校組織和中國有關的活動，「組織的老師們避免一切與中國敏感的話題，甚至有人說要保持非政治化，我明白他們說因為學術不應該沾政治，但是一個學術機構講話都不行了，那是明顯有顧及的」。

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