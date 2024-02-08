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中國人民銀行：守住不發生系統風險的底線

記者謝守真／即時報導
中國人民銀行發布2023年第四季度貨幣政策執行報告指，下一步將加強政策協調配合，有效支持促消費等；要防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。圖為中國人民銀行。 (中新社)
中國人民銀行發布2023年第四季度貨幣政策執行報告指，下一步將加強政策協調配合，有效支持促消費等；要防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。圖為中國人民銀行。 (中新社)

中國人民銀行8日發布最新貨幣政策執行報告指出，下一步將加強政策協調配合，有效支持促進消費、穩健投資、擴內需，維持物價在合理水準；深化利率市場化改革，進一步改善貸款市場報價利率形成機制，發揮存款利率市場化調整機制作用；防範化解中小型金融機構、地方債務、房地產等重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

人行8日發布的2023年第4季貨幣政策執行報告中提到，關於下一階段貨幣政策主要思路，人行將建立現代中央銀行制度，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，始終保持貨幣政策的穩健性，增強宏觀政策取向一致性，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

報告指出，要明確穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。合理掌握債券與信貸兩個最大融資市場的關係，準確掌握貨幣信貸供需法則和新特點，引導信貸合理增長、均衡投放，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相符。

報告還稱，下階段要強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，始終保持貨幣政策的穩健性，增強宏觀政策取向一致性，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

人行表示，要發揮好貨幣政策工具總量與結構雙重功能。支持採取債務重組等方式盤活信貸存量，提升存量貸款使用效率；堅持聚焦重點、合理適度、有進有退，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融五篇大文章，抓好金融支持民營經濟25項措施落實，加大對保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造的金融支持。

人行指出，要堅持以市場供給為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，要綜合施策、穩定預期，防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

此外，報告強調，要持續有效防範化解中小型金融機構、地方債務、房地產等重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。

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