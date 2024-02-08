中國1月PPI同比降2.5% 官方：淡季與大宗商品波動影響

中國官方統計指出，2024年1月PPI環比、同比均下降，官方指這是受國際大宗商品價格波動、大陸部分行業進入傳統生産淡季等因素影響。圖為中國一家工廠裡的員工。(美聯社)

中國官方最新公布的數據顯示，PPI（中國稱為工業生產者出廠價格指數）同比下降2.5%，已經連續16個月是負值，官方指出，主要是受國際大宗商品價格波動、中國部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，官方也強調「降幅收窄」。

根據中國國家統計局官網，1月PPI同比下降2.5%，環比下降0.2%。當中，生產資料價格同比下降3.0%，其中採掘工業價格下降6.0%，原材料工業價格下降2.3%，加工工業價格下降3.1%；生活資料價格下降1.1%，其中食品價格下降1.0%，衣著價格上漲0.1%，一般日用品價格持平，耐用消費品價格下降2.3%。

工業生產者購進價格則同比上漲0.1%，環比下降0.7%。在工業生產者購進價格中，建築材料及非金屬類價格下降7.0%，燃料動力類價格下降6.7%，農副產品類價格下降5.8%，化工原料類價格下降5.7%；黑色金屬材料類價格持平；有色金屬材料及電線類價格上漲1.5%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，PPI環比、同比均下降，這是受國際大宗商品價格波動、中國部分行業進入傳統生產淡季等因素影響。董莉娟提到，據測算，在1月份-2.5%的PPI同比變動中，「翹尾影響」約為-2.3%，今年價格變動的新影響約為-0.2%。

以環比來看，1月受受國際市場原油、有色金屬等大宗商品價格波動影響，石油 開採業價格下降，有色金屬冶煉業上漲，部分地區採暖需求增加，煤炭開採和洗選業價格微漲。

另外，中國1月CPI（大陸稱為居民消費價格指數），也呈現同比下降0.8%、環比上漲0.3%的情況，董莉娟解讀，環比上漲是受節日效應影響居民消費需求持續增加影響；同比下降則是受去年春節位於1月，春節錯月對比基數較高影響。扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.3%，漲幅與近十年同期平均水平相當；同比上漲0.4%，保持溫和上漲。