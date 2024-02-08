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習近平春節團拜提反台獨 稱放眼全球中國風景獨好

中央社台北8日電
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話。（新華社）
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話。（新華社）

中共總書記習近平今天在春節團拜會上，回顧2023年中國的工作與表現時稱，「放眼全球仍然是『風景這邊獨好』」；至於涉台部分，他表示「堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉」。

新華社報導，中共中央、國務院8日上午在北京人民大會堂舉行2024年春節團拜會。習近平代表中共中央和國務院，對「台灣同胞」在內的各地民眾拜年。

他說，面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，「我們戰勝多重困難挑戰，在全面建設社會主義現代化國家新征程上邁出堅實步伐」。

他回顧過去一年，表示做到全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，「果斷實行新冠疫情防控轉段」，推動經濟恢復發展，經濟總量超過人民幣126兆元（約17兆美元），糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，「放眼全球仍然是『風景這邊獨好』」。

此外，習近平表示，過去一年積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益。

他說，2024年要堅持穩中求進工作總基調，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續增進民生福祉，保持社會大局和諧穩定。

此外，他表示還要進一步全面深化改革，著力破解深層次體制機制障礙和結構性矛盾，充分激發全社會創業創新創造活力，為推進中國式現代化注入強大動力。

中國國務院總理李強主持團拜會，其他的政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希以及國家副主席韓正等出席。

2022年11月中國多地爆發反對持續封控的白紙運動；同年12月，國務院發布「新十條」，進一步放寬防疫管控，不再提習近平多次強調的「動態清零」；2023年1月8日起，中國對COVID-19感染實施「乙類乙管」的降級處置。

外界仍不清楚中國放開疫情封控的決策過程，習近平今天則以「果斷實行新冠疫情防控轉段」描述之。

習近平 國務院 疫情

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