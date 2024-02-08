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微信轉發紅包或轉帳 若有糾紛結果不一樣

中央社台北8日電
微信支付在中國極為普及，常見透過微信發紅包或轉帳情形，但也衍生不少糾紛。（中新社）
微信支付在中國極為普及，常見透過微信發紅包或轉帳情形，但也衍生不少糾紛。（中新社）

微信支付在中國極為普及，常見透過微信發紅包或轉帳情形，但也衍生不少糾紛。中媒引述法院判例報導，若事後出現借貸爭議，一般情況下，微信紅包因意味自願贈與而無需返還，微信轉帳則否。

澎湃新聞春節前披露了一件微信轉帳的爭議案例，其中甲方以經濟困難為由多次向乙方借款，乙方因此於2020至2021年間透過銀行轉帳、微信紅包等方式累計向甲方轉款人民幣1萬5669元（約為2202美元）；但之後乙方經多次催要都無果，甲方則辯稱涉案款項不是借款，是贈與。

法院經審理認為，乙方以微信紅包、微信轉帳兩種方式向甲方提供資金，微信紅包自身即包含「贈與」之義，結合案例具體情形，乙方出於對甲方生活的資助向其發送微信紅包共計2769人民幣（約為389美元），屬於乙方的贈與行為，無需甲方償還。

至於乙方透過微信轉帳向甲方支付的1萬2900元（約為1812美元），據法院判決，甲方雖辯稱是贈與，但並無證據證明乙方就此曾作出贈與之意，同時考慮甲方曾向乙方借款還貸等情況，乙方向甲方透過微信轉帳支付的款項，應認定是向甲方提供的借款，甲方應予償還。

據報導，法官庭後提示，微信轉帳和微信紅包雖都是透過微信軟體操作付款，但應從微信軟體的不同功能及屬性上對兩種付款性質加以區分認定。

法官認為，微信作為社交工具除具備日常溝通交流功能外還具備社交功能，微信紅包則為微信社交功能的典型體現。微信紅包設置的金額上限為200元（約為28美元），且名為「紅包」，在通常情況下，中國民間習俗給付「紅包」，意味自願贈與，無需返還。

至於微信轉帳則與紅包不同，不具備「贈與」之義，僅是微信設置的付款功能，是社會主體之間常用的付款方式之一。以微信轉帳主張成立民間借貸關係，若主張款項性質為贈與，需要提交相應證據，否則將承擔無法提供確鑿證據的不利後果。

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