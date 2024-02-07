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全球暖化+聖嬰現象 中國2023年均溫創1951年來新高

記者陳宥菘／即時報導
在全球暖化和聖嬰現象的疊加影響下，中國去年平均氣溫10.71℃，創1951年以來歷史新高。圖為去年夏天北京持續高溫不斷，孩童貼上散熱貼和戴上大帽子降溫。（新華社）
在全球暖化和聖嬰現象的疊加影響下，中國去年平均氣溫10.71℃，創1951年以來歷史新高。圖為去年夏天北京持續高溫不斷，孩童貼上散熱貼和戴上大帽子降溫。（新華社）

中國氣象局7日發布2023年「中國氣候公報」顯示，去年中國平均氣溫10.71℃，創1951年以來歷史新高，中國國家氣候中心副主任賈小龍解釋，原因是全球暖化和聖嬰現象的疊加影響。預計這波聖嬰現象將持續到2024年春季，因此春季大部分地區氣溫也會較常年同期偏高。

中國氣象局7日召開記者會，並於會上發布2023年「中國氣候公報」。內容指出，在全球暖化和聖嬰現象的共同影響下，中國去年平均氣溫創歷史新高，天氣情勢複雜，氣候異常凸顯，極端事件多發強勢，氣象災害頻現。

氣溫方面，中國去年平均氣溫10.71℃，較常年偏高0.82℃，為1951年以來歷史最高。四季氣溫均偏高，冬、春季冷暖起伏大，夏、秋季氣溫分別為歷史同期次高及最高。中國全國平均高溫日數較常年偏多4.4天，為1961年以來第二多。極端高溫事件為史上第四多，127個國家站日最高氣溫突破或持平歷史紀錄。

賈小龍指出，自2023年5月以來，赤道中東太平洋發生一次中等強度的聖嬰現象，目前持續近9個月，預判在2023年12月已達到峰值，強度為中等，類型為東部型，未來赤道中東太平洋海溫將開始下降，這次聖嬰現象將持續到2024年春季前期。

因此，賈小龍說，預計2024年春季，中國大部分地區氣溫較常年同期偏高。除西南地區以外，全國其餘大部地區降水接近常年至偏多；西南地區大部氣象乾旱可能發展，中西部森林火險等級較高。

降水方面，中國去年平均降水量615.0毫米，比常年偏少3.9%，2012年以來第二少。冬、春、夏三季降水均偏少，秋季降水偏多。六大區域中，華北、東北和西北降水量偏多，長江中下游、西南和華南降水量偏少；七大江河流域中，除珠江流域、長江流域和遼河流域降水量偏少外，其他流域降水量均偏多。

報告還提及去年7月29日至8月1日發生在京津冀的致災降雨。報告稱這是一次「歷史罕見暴雨天氣過程」，海河出現1963年以來首次流域性大洪水。強降水致使華北地區出現嚴重暴雨洪澇災害，「旱澇急轉」現象明顯。

另外，報告指出，去年颱風生成及登陸數偏少，去年西北太平洋和南海共有17個颱風生成，較常年平均偏少8.1個，為1949年以來歷史第二少，其中6個登陸中國，較常年偏少1.1個。不過，颱風「杜蘇芮」登陸北上後影響重大，華北、黃淮等多地出現歷史極端強降雨。

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