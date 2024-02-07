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股市樓市靠不住 農曆年關前中國民眾買黃金保值

編譯陳苓／綜合外電
中國今年春節前的金價，創歷來同期新高，但股災和房市不振，仍促使消費者爭相購買黃金，以替財富保值。 路透
中國今年春節前的金價，創歷來同期新高，但股災和房市不振，仍促使消費者爭相購買黃金，以替財富保值。 路透

儘管中國今年春節前夕的金價，為歷來同期新高，但股災和房市不振，仍使消費者爭相購買黃金，以替財富保值，為民眾對經濟失去信心的最新徵兆。

彭博資訊報導，房市危機徘徊不去，中國經濟陷入低潮之際，黃金、白銀、珠寶幾個月來的銷售卻持續暢旺，金銀珠寶零售額在去年12月寫下六年新高。

據MKS PAMP Group的數據，今年農曆年關前夕的金價，為歷來同期最貴。中東衝突的憂慮和歐美即將降息的預期，支撐國際金價穩居每英兩2,000美元之上，逼近空前高點。

Metals Focus顧問公司執行董事卡瓦利（Nikos Kavalis）說：「缺乏替代選項，加上要把錢轉出中國，投資其他地方，比前幾年困難許多，這肯定有助黃金。考慮到目前價位，需求相當亮眼。」

不只如此，中國是黃金進口大國，當地金價通常高於國際價格，而人民幣相對弱勢，也進一步提高購入黃金的成本。

四川天府銀行分析師說：「大陸房地產和股市的前景非常低迷，投資者自然會轉向黃金等相對保守的資產」，該銀行估計，珠寶銷售將維持高檔一段時間。

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