中國車用晶片9成靠進口 計畫10年內實現國産替代

瑞薩電子（Renesas）是全球第二大車用晶片製造商。（路透）

在全球車用晶片 領域，日美歐大型企業具有優勢，中國國產比例僅為1成左右，因此中國計畫在10年內促進企業間合作，形成以國産産品代替海外大企業進口的態勢，構建不受美國出口管制等影響的境內供應鏈 。

日本 經濟新聞報導，主管中國汽車產業政策的工信部，1月8日制定「國家汽車晶片標準體系建設指南」，已經通知了業界團體等，要求在2025年之前針對重要的逾30種車載（用）晶片制定技術標準，到2030年擴大至70種以上。

文件稱，將透過完善與整車及核心系統相關的晶片的性能測試，確保安全性和可靠性。預計中國將以制定標準為推動力，實現汽車廠商與晶片企業的密切合作，有效利用政府旗下機構的認證，促進汽車廠商搭載本國產品。

相關舉措還將擴大至與自動駕駛技術等相關的車用晶片，力爭構建不受美國制裁影響的自主的晶片供應鏈。

中國之所以致力於發展車用晶片，原因是在中國政府力爭以從汽油車轉向純電動汽車（EV）為契機、從銷量為世界最大的「汽車大國」走向領先世界市場的「汽車強國」的背景下，晶片成為了弱點。

汽車行業團體中國汽車工業協會的統計顯示，中國2023年的新車銷量年增12%，達到3009萬輛，出口也接近500萬輛，超過日本躍居世界首位。其中，以純電動汽車為中心的新能源汽車增加38%，達到949萬輛，引領世界市場。

純電動汽車和自動駕駛汽車需要搭載比傳統汽油車更多的晶片。中國大型汽車企業透露，純電動汽車的晶片搭載數量約為1300個，與汽油車的近500個相比急劇增加。調查公司蓋世汽車研究院的調查顯示，在一定條件下可實現無人駕駛的「L4級」則超過3000個。

在中國政府的號召下，汽車企業也在推進開發。浙江吉利控股集團將在SUV搭載旗下企業開發的晶片。大型半導體代工企業中芯國際積體電路製造（SMIC）的高管表示，將著力開發面向汽車領域的產品。

不過，蓋世汽車的數據顯示，控制電流、影響純電動汽車性能的功率半導體的中國國產比例僅為15%左右，用於實現自動駕駛等的尖端晶片則不到5%。包括這些晶片在內的車用晶片整體的國產比例被認為在1成左右，僅為估計國產比例達到約2成的晶片整體的一半。

在中國，開發車用晶片的企業達到300家，但技術開發跟不上。德國英飛凌科技、荷蘭的恩智浦半導體和日本瑞薩電子等實力雄厚，很多中國企業都依賴進口。

車用晶片多為晶片線寬為數十奈米以上的產品，與尖端產品相比線寬較寬，因此未成為美國主導的出口管制的對象。但是，根據今後的中美關係和技術進步，海外產品的採購也存在被限制的風險。