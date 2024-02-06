FT：中芯將為華為新高階手機 生產5奈米晶片

英國金融時報報導，中芯國際（SMIC）已經在上海組裝新的半導體生產線，將為華為生產5奈米晶片，提供華為生產新一代高階智慧型手機處理器。中新社

中國最大晶片 製造商中芯國際（SMIC）已在上海組裝新的半導體生產線，將為華為 生產5奈米晶片，提供華為生產新一代高階智慧型手機 處理器。

英國金融時報報導，儘管美國以國家安全為由，限制美國廠商提供中國廠商技術，但中國則採取砸重金來發展半導體供應鏈，藉以在技術上突圍。

報導指出，這次中芯國際將利用現有的美國與荷蘭生產設備，最快今年就可以投產5奈米晶片。

兩位知情人士透露，中芯國際以美、荷設備來生產更小型的5奈米晶片，這條新的生產線將生產華為海思設計的麒麟晶片，並運用在華為新一代的高階智慧型手機。

報導認為，儘管中國欲生產的5奈米晶片仍比目前最先進的3奈米晶片落後一代，但中國這項行動表明，雖然美國實施出口管制，但中國半導體產業仍在逐步進步，一位知情人士說：「藉由新的5奈米突破，華為將可以升級其新旗艦手機和數據中心晶片。」

報導指出，當華為去年8月推出配有7奈米處理器的華為Mate 60 Pro 高階智慧型手機時，華為的進步已經讓業界和分析師感到驚訝。也因為這款手機的推出，根據Canalys研究，華為去年第4季在中國的出貨量增加了近50%。

兩位知情人士還表示，若智慧型手機的生產能夠成功，華為最強大的人工智慧處理器Ascend 920 也將由中芯國際以5奈米製程生產，從而拉進中國替代人工智慧晶片與輝達受歡迎的圖形處理器之間的差距。

兩位知情人士透露，中芯國際已經提高目前7奈米產能，以生產更多的華為麒麟晶片和AI 圖形處理晶片，也就是昇騰Ascend 910。

不過中國製造先進晶片成本高昂，三名與中國晶片公司關係密切人士表示，中芯國際的5奈米和7奈米晶片收取費用，比台積電同位階的晶片價格高出40%到50%，同時中芯國際的良率也不到台積電的三分之一。