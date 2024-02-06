我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寫過66本旅遊書 他最愛這5城市

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

車遭撞爛成功到家過年 感動網友：撞成這樣也得回家

記者林宸誼／即時報導
一輛掛河南信陽牌照的上汽大眾朗逸，後車廂被後車追撞撞爛，只用膠帶粘起來，仍堅持在高速上行駛，被路過中國網友拍下照放上社群網路，引起熱烈討論。(取自快科技)
一輛掛河南信陽牌照的上汽大眾朗逸，後車廂被後車追撞撞爛，只用膠帶粘起來，仍堅持在高速上行駛，被路過中國網友拍下照放上社群網路，引起熱烈討論。(取自快科技)

一輛掛河南信陽牌照的上汽大眾（福斯），後車廂被後車追撞撞爛，只用膠帶粘起來，仍堅持在高速上行駛，被路過中國網友拍下照放上社交網路，引起熱烈討論，還稱它是「車堅強」，已安全到家過年，並被4S店拖走維修。

快科技報導，有中國網友表示，「這輛車有種一邊哭一邊回家的感覺，被撞成這樣也要回家。」

當事車主董先生表示，當時是1月30日下午5點多，在安徽寧國附近的服務區外兩公里處，前車突然煞停，自己跟著刹車，但後車沒刹住把他撞了。

董先生指出，因為寧國離家還有五、六百公里，加上河南這兩天下雪，又臨近年關，想著趕緊回家過年。「我就找了個紙封住後玻璃，用膠帶固定後繼續上路。」

董先生還提到，重新上路以後，原本8個小時的路，他走了很久，「夜裡下雨，我不敢開尾燈，安徽那邊跑5小時左右下去睡一夜，第二天下午3點左右才跑到家。」

他的堅持和勇氣感動了無數網友。有網友調侃，「車堅強」捂著傷口，呼喊：我還能開，趕緊回家，快點！回家跟媽媽告狀被人打了。

所幸後面的旅途還算順利，董先生也已經平安到家了。讓董先生沒想到的是，他的這趟回家路，成了網友們關注的焦點，全網追拍「接力直播」這輛「車堅強」，上千萬網友關注它的回家路。

「它就像一個在外傷痕累累的遊子，不顧一切想回到媽媽的懷抱。」網友的這條評論，引起許多人的共鳴。

信陽當地上汽大眾（福斯）4S店第一時間聯繫上了車主，為了方便車主春節期間用車，還給車主提供了一輛代步車。

大眾（福斯）的這番操作既蹭上了這波流量，又為自己品牌拉了不少好感。有網友表示，潑天的富貴奇瑞沒接住，竟然被大眾（福斯）給接住了。

河南

上一則

北京地鐵去年追撞致逾百人骨折 調查認定人為操作不當

下一則

290人涉嫌違反香港國安法 被拘捕

延伸閱讀

河南奇葩婚 遇大雪讓賓客在「豬圈」吃席 網：吃不下飯了

河南奇葩婚 遇大雪讓賓客在「豬圈」吃席 網：吃不下飯了
河南環衛工冒雪討薪 城管局「自請處分」網：罰三杯嗎

河南環衛工冒雪討薪 城管局「自請處分」網：罰三杯嗎
河南同鄉會、華裔商家 挺李昌永參選

河南同鄉會、華裔商家 挺李昌永參選
吃得下嗎？河南遇大雪 賓客竟在豬圈裡吃婚宴

吃得下嗎？河南遇大雪 賓客竟在豬圈裡吃婚宴

熱門新聞

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
吳謝宇北京時間1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

北大生弒母案 吳謝宇死刑伏法 未申請會見親屬

2024-01-30 22:06
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05

超人氣

更多 >
2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱

2024龍年衝事業？3生肖五星遇貴人 2生肖事倍功半要忍辱
丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他

丈夫60年前的女友寄來明信片 佛州婦氣到企圖悶死他
福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡
哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行

哈利將飛往倫敦 探望罹癌父王查理 梅根不同行
加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元