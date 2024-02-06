車遭撞爛成功到家過年 感動網友：撞成這樣也得回家

一輛掛河南信陽牌照的上汽大眾朗逸，後車廂被後車追撞撞爛，只用膠帶粘起來，仍堅持在高速上行駛，被路過中國網友拍下照放上社群網路，引起熱烈討論。(取自快科技)

一輛掛河南 信陽牌照的上汽大眾（福斯），後車廂被後車追撞撞爛，只用膠帶粘起來，仍堅持在高速上行駛，被路過中國網友拍下照放上社交網路，引起熱烈討論，還稱它是「車堅強」，已安全到家過年，並被4S店拖走維修。

快科技報導，有中國網友表示，「這輛車有種一邊哭一邊回家的感覺，被撞成這樣也要回家。」

當事車主董先生表示，當時是1月30日下午5點多，在安徽寧國附近的服務區外兩公里處，前車突然煞停，自己跟著刹車，但後車沒刹住把他撞了。

董先生指出，因為寧國離家還有五、六百公里，加上河南這兩天下雪，又臨近年關，想著趕緊回家過年。「我就找了個紙封住後玻璃，用膠帶固定後繼續上路。」

董先生還提到，重新上路以後，原本8個小時的路，他走了很久，「夜裡下雨，我不敢開尾燈，安徽那邊跑5小時左右下去睡一夜，第二天下午3點左右才跑到家。」

他的堅持和勇氣感動了無數網友。有網友調侃，「車堅強」捂著傷口，呼喊：我還能開，趕緊回家，快點！回家跟媽媽告狀被人打了。

所幸後面的旅途還算順利，董先生也已經平安到家了。讓董先生沒想到的是，他的這趟回家路，成了網友們關注的焦點，全網追拍「接力直播」這輛「車堅強」，上千萬網友關注它的回家路。

「它就像一個在外傷痕累累的遊子，不顧一切想回到媽媽的懷抱。」網友的這條評論，引起許多人的共鳴。

信陽當地上汽大眾（福斯）4S店第一時間聯繫上了車主，為了方便車主春節期間用車，還給車主提供了一輛代步車。

大眾（福斯）的這番操作既蹭上了這波流量，又為自己品牌拉了不少好感。有網友表示，潑天的富貴奇瑞沒接住，竟然被大眾（福斯）給接住了。