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楊恆均被判死緩 中國外交部稱充分保障訴訟權利

中央社台北5日電
澳洲華裔作家楊恆均被捕5年後，今天被北京法院以間諜罪判處死刑，緩期兩年執行，引起澳洲強烈反對。（路透）
澳洲華裔作家楊恆均被捕5年後，今天被北京法院以間諜罪判處死刑，緩期兩年執行，引起澳洲強烈反對。（路透）

澳洲華裔作家楊恆均被捕5年後，今天被北京法院以間諜罪判處死刑，緩期兩年執行，引起澳洲強烈反對。中國外交部則聲稱，法院「嚴格依法審理案件，充分保障的楊恆均各項訴訟權利」。

網媒香港01報導，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示，北京市第二中級法院依法對楊恆均（本名楊軍）間諜案一審公開宣判，認定楊軍魚觸犯間諜罪，判處死刑，緩期2年執行，並沒收個人全部財產。

汪文斌聲稱，法院「嚴格依法審理案件，充分保障楊軍的各項訴訟權利，尊重並落實澳方探視、獲得通知等領事權，安排澳方旁聽了案件宣判」。

美國之音報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示對北京法院的裁決感到震驚，並已召見中國大使肖千。她並指出，就澳洲政府的理解，如果2年內有關人士未犯任何嚴重罪行，刑期將轉為無期徒刑。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）表示：「這項判決給澳中雙邊關係蒙上了陰影，並將持續一段時間，因為判決強而有力的提醒，中國制度的不透明性及其對外國合理投訴的漠視」。

楊恆均本名楊軍，曾任職中國外交部，1999年移民澳洲，此後以作家身分在海外活動，經常發表同情中國民運的文章。他於2019年遭中國當局指控觸犯「間諜罪」，並羈押至今。

澳洲 間諜 香港

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