中國市監總局批准BMW、賓士合資案 3年內建千座超充

中國國家市場監督管理總局5日公告顯示，BMW與賓士新設的在華合營企業獲得無條件批准。路透

中國國家市場監督管理總局5日公告顯示，賓士與BMW新設的合營企業獲得無條件批准。分析認為，該合資公司的成立，意味著兩家傳統汽車巨頭在中國市場電動化轉型的進一步努力。

BMW與賓士在去年11月先後宣布，將以50：50的股比在中國成立合資公司，並運營超級充電網絡。今年1月，這一合資公司已經獲歐盟 委員會批准。

據了解，至2026年底，該合資公司計劃在中國建設至少1,000座具備先進技術的超級充電站，約7,000根超充樁。首批充電站計劃於2024年起在中國重點新能源汽車城市開始運營，後續充電站建設也將覆蓋全國其他城市和地區。

而歐盟委員會在1月24日批准了該合資企業，因為該交易主要涉及中國電動汽車公共充電基礎設施網絡市場，對歐洲經濟區的影響有限，相關交易不會引起競爭問題。

對外資車企而言，中國市場佔比依舊重。數據顯示，BMW集團2023年中國交付量在全球交付量佔比為32.28%；賓士在中國市場的銷量在全球銷量佔比為36.07%。兩大車廠在陸銷量都超過三成。

而在內捲的中國車市中，充電領域成為外資車企瞄準的商機。澎湃新聞報導，目前充電基礎設施仍存在布局不夠完善、結構不夠合理、老舊充電樁技術落後、服務不夠均衡、運營不夠規範等問題亟待提升。

充換電行業業內人士表示，目前這一階段，其實包括賓士、BMW在內的車企都面臨共同問題：如何讓新能源車向剛需群體、相對保守的人群滲透，這部分群體需要更完善的使用保障。新能源車滲透率的進一步上升，以及車企自身銷量的提升，都需要解決消費者的補能焦慮。