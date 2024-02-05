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救股市 中國證監會再發文：嚴懲操縱市場惡意做空

記者陳政錄／北京即時報導
A股跌跌不休，5日集體低開，官方數次發文救市。(中新社)
A股跌跌不休，5日集體低開，官方數次發文救市。(中新社)

面對中國A股持續走低，為刺激股市在春節期間能有「紅包行情」，繼中午發文救市後，中國證監會5日晚間第四度發文，表示近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資人合法權益，強調「嚴懲操縱市場惡意做空」，放話保持「零容忍」高壓態勢，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。

據中國證監會晚間發文指出，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資人合法權益，證監會加大交易行為監管力度，加強「穿透式」交易監控，會同公安部進行聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。

證監會舉例，某違法集團控制100多個證券帳戶操縱某股票，利用連續拉抬、對倒交易等手法影響股價，其後又伺機清倉式砸盤出貨，導致個股價格盤中閃崩、連續跌停，累計賣出人民幣27億元，非法獲利約人民幣1.3億元。此外，還有某投資機構實控人透過手法操縱20多支股票價格，非法獲利人民幣1.4億元；某違法者利用資金優勢，製造交易假象，獲利人民幣4,000餘萬元等。

中國證監會稱，操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，將保持「零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。文章末稱，「在此警示，莫要以身試法、火中取栗」。

這是繼今日午間，中國證監會罕見以「答記者問」方式，就近期中國上市公司大股東補充質押公告增多，市場整體質押風險的情況回應稱，將採取有力措施防範股票質押風險後，中國證監會今日第四度發布有關資本市場的文章。

據中國證監會網站，其他兩則訊息分別是，中國證監會近日召開走訪上市公司工作推進會，表示將共同推動上市公司高品質發展和投資價值的提升；就「兩融」融資業務有關情況答記者問，表示將持續加強「兩融」融資業務的日常監管，採取有效措施，確保融資業務順利運作。

在此之前，儘管中國人民銀行（中國央行）降準兩碼，釋出人民幣一兆元活水救經濟措施今正式落地，但中港股仍持續走低，尤其中國A股三大指數上證綜指、深成指、創業板指早盤分跌最多跌3.48%、4.62%、4.35%，滬深兩市超5000家公司下跌，破千檔跌停。

不過，隨證監會午間發文回應質押風險後，A股午後反彈，但後續力道不足，最後上證綜指跌1.02%，收報2702.19點，勉強守住2700關口，深證成指跌1.13%，兩市均是連續第二天下跌，創業板指則微幅收漲0.79%。另，港股5日低開低收，報15510點，微跌0.15%，同時受春節前效應影響下，中港股成交額均有所收窄。

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