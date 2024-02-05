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澳洲華裔作家楊恆均被判死緩 家人稱遭訊問300多次、凌虐6個月

編譯盧思綸／即時報導
澳洲華裔作家、中國時事評論員楊恆均遭中國以間諜罪拘留逾5年，近日傳出被判死刑，緩期執行2年，澳洲政府表示對北京決議「感到震驚」。(路透)
澳洲華裔作家、中國時事評論員楊恆均遭中國以間諜罪拘留逾5年，近日傳出被判死刑，緩期執行2年，澳洲政府表示對北京決議「感到震驚」。(路透)

英國廣播公司（BBC）和路透報導，澳洲華裔作家、中國時事評論員楊恆均（又名「楊軍」）遭中國以間諜罪拘留逾5年，5日在北京被判死刑，緩期2年執行，澳洲政府對北京當局決議表達「震驚」。

澳洲外交部長黃英賢5日聲明，「(澳洲)將以最強烈措辭表達回應」，「所有澳洲人都期盼楊博士與家人團聚，我們不會放棄一直以來的主張」。

現年58歲的楊恆均出生於中國湖北，曾在中國國安部門工作，隨後移民澳洲，曾在美國的哥倫比亞大學擔任訪問學者。

楊恆均長期以中國人的身分批判時政，自稱「民主小販」，主張自由民主與改革，擁有廣大讀者和巨大影響力。

2019年1月，楊恆均在廣州白雲機場被以涉嫌進行「危害中國國家安全活動」遭到拘捕，當時中澳關係逐漸走下坡。中國官方時隔一年多以間諜罪將他起訴。2021年5月27日，北京法院開庭審理楊恆均間諜案，期間延期宣判超過10次。

楊恆均家人轉述，他在關押期間遭受「超過300多次審訊」以及「長達6個月嚴刑凌虐」。

儘管澳洲政府多次聲援楊恆均，中國外交部卻警告「尊重司法主權」，不要干預案件。

澳洲駐中國外交官去年探視楊恆均，得知他腎臟長了一個10公分囊腫，但當局並未立即提供治療。

楊恆均友人、雪梨科技大學中國研究項目副教授馮崇義向BBC表示，「他因批評中國侵犯人權行為以及倡議人權、民主和法治等普世價值而受到中國政府懲罰。」

澳洲 間諜 華裔

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