脫口秀男星劈腿還公布小三個資 反被罵爆後竟鬧自殺

脫口秀演員楊波被爆劈腿後鬧自殺。(取材自微博)

中國脫口秀演員楊波近日捲入出軌醜聞，小三發文控訴他隱瞞自己有女友，與身為粉絲的她在海邊散步、接吻，欺騙她感情；楊波認了接吻一事，但反擊女方表示早告知她自己非單身，說她「知三當三」還騷擾他，並爆她姓名，楊波遭網友痛批。事情還沒完，楊波4日在微博 曬出寫好的遺書，稱「你們看到的時候我應該已經往生了」。

綜合媒體報導，一名20歲女粉（下稱A女）1日晚間貼出多則對話紀錄，以及爆料的千字文，據她所稱，一開始先收到楊波主動傳來的訊息，得知對方將到自己念的大學附近演出，便詢問「能不能偶遇」，結果收到的是詳細的地點和時間，她也就興奮地赴約。

報導指出，兩人約在沙灘一起散步還並肩躺在看星星，A女喊冷就被楊波擁入懷裡，楊波數度想親上去被拒絕，A女說，「他就把我按住直接簡單粗暴的吻了上來。」到了飯店，A女指出楊波說喜歡自己，還會常常來見面，A女也說她提他們算什麼關係的時候，楊波默不作聲。

A女已經心動的情況下卻收到正牌女友的質問訊息，後來突然被楊波封鎖，她氣得去到對方演出場地想問清楚，結果見到面就被楊波大罵，還遭威脅要報警讓學校知道。

楊波本人在2日早上寫下千字文，承認自己的確在有女友的情況下私約他人，但他強調這次和A女見面只有接吻：「我要說清楚，沒有強迫，而且從頭到尾沒有發生性行為，我當時跟我女朋友道了歉，並取得了原諒。」

話鋒一轉，楊波指稱是A女主動提出邀約，飯店也是對方自己要跟著來的，自己因此還被騷擾威脅了3個多月，因此他也有直接向女方學校的輔導員提到這件事情，更爆料出A女的本名和就讀學校名稱：「韓OO同學就是精神有問題。」

楊波公開小三的個資讓大批網友不滿，他4日疑似承受不住壓力，發微博稱「這是一條定時微博，你們看到的時候我應該已經往生了，第一我心理承受能力不好；第二我確實做了錯事，這是我的報應。」目前，該微博已刪。