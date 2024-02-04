中國衛健委：春節前後呼吸道疾病仍將保持一定流行

中國國家衛健委預期，春節前後中國呼吸道疾病仍會保持一定的流行水平。（歐新社）

春節即將到來，人員流動也隨之加大，中國國家衛生健康委新聞發言人米鋒指出，當前正值春節前返鄉高峰，中國境內南北互跨旅遊熱潮持續，加上有遠赴境外觀光旅遊。因人群大規模流動和聚集容易加速呼吸道疾病傳播，預計春節前後呼吸道疾病仍會保持一定的流行水平。

米鋒在4日下午舉行的記者會上指出，近期，中國新冠疫情 呈低水平波動，流感 、肺炎支原體感染人數回落。但他也提醒，春節前後呼吸道疾病仍會保持一定的流行水平。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操則在同一場記者會上進一步指出，目前中國新冠疫情仍呈低水平流行，但近期病例報告、哨點醫院檢測 陽性率等監測數據有小幅增加，提示新冠疫情呈現上升趨勢。

陳操表示，目前，中國本土病例中新冠病毒的JN.1變異株已成為優勢的流行株，感染病例主要以輕型為主。隨著春節前後人員跨區域流動和人群聚集性增多等因素影響，預計新冠疫情將逐步上升。

陳操說，監測數據顯示，中國急性呼吸道疾病形勢在2023年12月上旬達到高峰後連續2周有所下降，12月底小幅回升，持續高位波動，近三周則有所下降。

其中，流感呈回落趨勢，但仍是當前呼吸道疾病感染的最主要病原體，其他的呼吸道疾病處於較低水平。預計2月中國將繼續呈現多種呼吸道疾病交替或共同流行態勢，其中，流感預計在春節前後將降至較低水平。